Saiba por que Bruno Marques não está sendo relacionado para os jogos do Santos

O atacante Bruno Marques, do Santos, teve uma lesão no tornozelo no clássico contra Corinthians, no mês de abril. Com o ligamento afetado, o jogador está fora dos treinos e jogos por quase um mês. Ainda não há previsão para retorno.O jogador chegou a ser liberado pelo Departamento Médico, mas novamente sentiu dores, e agora passa por fortalecimento muscular para voltar aos treinos, e, em sequência, voltar aos campos.