Saiba onde assistir ao jogo entre Palmeiras x Santo André pelo Campeonato Paulista

O Palmeiras volta a campo neste sábado, às 16h, para enfrentar o Santo André pela oitava rodada do Campeonato Paulista de 2022. A partida será realizada no Allianz Parque, que já vendeu quase 13 mil ingressos para os palmeirenses.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Veja quanto o Palmeiras faturou em premiação com Abel Ferreira

No entanto, quem não puder ir ao estádio do Verdão ou não estiver na capital paulista, poderá assistir ao jogo por duas plataformas de streaming: HBO Max e Estádio TNT Sports. Ambas exigem assinatura para serem acessadas. Procure sua operadora de TV a cabo para saber se o serviço já está incluso no pacote.

Atualmente, o Palmeiras tem a melhor campanha do Paulistão com 13 pontos em apenas cinco jogos. A equipe de Abel Ferreira é a líder do Grupo C do estadual e tem duas partidas a menos do que os concorrentes. Já o Santo André tem uma das piores campanhas com apenas sete pontos em sete duelos, e está na lanterna do Grupo D do campeonato estadual deste ano.