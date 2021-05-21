Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Saiba o que o Internacional precisa para avançar na Libertadores

Vitória ou empate contra o Always Ready coloca o Inter no mata-mata do torneio continental...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 09:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mai 2021 às 09:20
Crédito: Cesar Olmedo / POOL / AFP
O clima no Internacional é de alivio nesta quinta-feira. Após começar a semana com revés no Gre-Nal e protesto da torcida, o Inter bateu o Olimpia fora de casa e encaminhou a sua vaga para o mata-mata da Libertadores da América.
+ River venceu com volante no gol: relembre 15 times que sofreram com desfalques pela Covid-19
Com o triunfo por 1 a 0, o Colorado divide a ponta da chave com o surpreendente Deportivo Táchira, ambos com 9 pontos.
Na rodada final, o Inter recebe o Always Ready e avança com vitória ou empate. O time de Miguel Ángel Ramírez só fica de fora das oitavas se for superado dentro de casa por sete gols de diferença.
Confira a classificação da chave:
1º Inter – 9 pts2º Deportivo Táchira – 9 pts3º Always Ready – 6 pts4º Olimpia – 6 pts

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados