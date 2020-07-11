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Saiba o que falta para Jô reestrear pelo Corinthians no Dérbi do dia 22

Contratado há mais de 20 dias, atacante não tem data para entrar em campo, pois ainda depende de questões burocráticas referentes ao ex-clube e a algumas decisões da CBF...
LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 11:00

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians reestreia no Paulistão no próximo dia 22, na Arena, justamente contra o maior rival. No entanto não é possível afirmar que Jô, a principal novidade do clube para esta retomada, estará em campo para ajudar o time na competição. Isso porque o atacante, anunciado há 20 dias, ainda depende de questões burocráticas para ser liberado para jogar novamente pelo Alvinegro.Uma das burocracias que travavam a reestreia do ídolo corintiano foi acertada nos últimos dias, quando a Federação Paulista de Futebol liberou novas inscrições para o reinício do estadual, que ainda tem duas rodadas da fase de grupos a serem realizadas. Dessa forma, Jô poderá ser inscrito na competição pelo Timão para a disputa desse jogos que decidirão o futuro da equipe.
Mesmo assim, ainda restarão dois obstáculos no caminho até a efetivação da inscrição: a abertura da janela de transferências para a chegada de jogadores do exterior, e a emissão do Certificado de Transferência Internacional para dar entrada na inscrição de jogadores da CBF e assim o nome de Jô poderia aparecer no BID (Boletim Informativo Diário), passo obrigatório para ele jogar.

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