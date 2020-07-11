Saiba o que falta para Jô reestrear pelo Corinthians no Dérbi do dia 22

O Corinthians reestreia no Paulistão no próximo dia 22, na Arena, justamente contra o maior rival. No entanto não é possível afirmar que Jô, a principal novidade do clube para esta retomada, estará em campo para ajudar o time na competição. Isso porque o atacante, anunciado há 20 dias, ainda depende de questões burocráticas para ser liberado para jogar novamente pelo Alvinegro.Uma das burocracias que travavam a reestreia do ídolo corintiano foi acertada nos últimos dias, quando a Federação Paulista de Futebol liberou novas inscrições para o reinício do estadual, que ainda tem duas rodadas da fase de grupos a serem realizadas. Dessa forma, Jô poderá ser inscrito na competição pelo Timão para a disputa desse jogos que decidirão o futuro da equipe.