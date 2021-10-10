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Saiba o prazo de recuperação estimado para a volta de Arrascaeta

Uruguaio do Flamengo sentiu dores musculares na partida contra a Colômbia, na última quinta-feira, e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo
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LanceNet

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Publicado em 

10 out 2021 às 14:34

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 14:34

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo terá que optar pela "3ª via" na criação para o jogo contra o Juventude, nesta quarta-feira, já que Arrascaeta, lesionado, e Vitinho, suspenso, não estarão à disposição de Renato Gaúcho. O uruguaio, aliás, deve ficar de duas a três semanas distante das partidas.De volta ao Rio neste domingo e prestes a iniciar o tratamento no Ninho do Urubu, uma vez que foi cortado da seleção uruguaia por conta da lesão sofrida no jogo da última quinta-feira, no primeiro tempo contra a Colômbia, Arrascaeta foi diagnosticado com estiramento de grau 2 na coxa, mais especificamente no músculo do reto anterior direito.
A previsão mais otimista é de retorno aos jogos em duas semanas. A mais pessimista é apenas para os primeiros dias de novembro, ou seja, o camisa 14 seria baixa nos confrontos diante do Athletico-PR pelas semifinais da Copa do Brasil, dias 20 e 27 deste mês. O tratamento será intensivo para a volta o quanto antes.
> Veja a tabela do Brasileirão
Sem Arrascaeta, o Fla receberá o Juventude às 19h desta quarta, no Maracanã e pela 26ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro soma 42 pontos, 11 a menos em relação ao Atlético-MG, líder da competição e com dois jogos a mais.

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