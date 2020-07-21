Saiba o caminho do Sport na luta contra a queda no Pernambucano

Crédito: Anderson Stevens/Sport

A grande decepção do futebol pernambucano em 2020 é o Sport. Após retornar à elite do futebol nacional, o Leão entrou na temporada repleto de confiança para dominar o estadual e chegar embalado no Brasileirão.Se o planejamento da diretoria parecia sólido, dentro das quatro linhas a história foi bem diferente. O time de Guto Ferreira não conseguiu bons resultados e ele acabou eliminado de maneira precoce da Copa do Brasil.

No estadual, onde era o favorito para vencer, não consegui emplacar e chegou a rodada final ameaçado de brigar contra o rebaixamento. O técnico Daniel Paulista e elenco até tentou vencer o Santa Cruz, mas pesou a maré ruim do Leão e mais uma derrota aconteceu.

Agora, a realidade do Rubro-Negro no estadual será lutar contra a queda. Com a sétima posição na Primeira Fase, o Sport terá pela frente jogos contra o Decisão, Petrolina e Vitória-PE.

O regulamento é simples. Os quatro times jogam entre si e os dois piores estão rebaixados para a Segunda Divisão do futebol pernambucano.

Confira abaixo o calendário do Leão na luta pela permanência:

27/07Sport x Vitória-PE

29/07Decisão x Sport