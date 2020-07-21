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futebol

Saiba o caminho do Sport na luta contra a queda no Pernambucano

Leão vai participar do quadrangular da morte para evitar um vexame em sua história...

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 18:11

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 18:11
Crédito: Anderson Stevens/Sport
A grande decepção do futebol pernambucano em 2020 é o Sport. Após retornar à elite do futebol nacional, o Leão entrou na temporada repleto de confiança para dominar o estadual e chegar embalado no Brasileirão.Se o planejamento da diretoria parecia sólido, dentro das quatro linhas a história foi bem diferente. O time de Guto Ferreira não conseguiu bons resultados e ele acabou eliminado de maneira precoce da Copa do Brasil.
No estadual, onde era o favorito para vencer, não consegui emplacar e chegou a rodada final ameaçado de brigar contra o rebaixamento. O técnico Daniel Paulista e elenco até tentou vencer o Santa Cruz, mas pesou a maré ruim do Leão e mais uma derrota aconteceu.
Agora, a realidade do Rubro-Negro no estadual será lutar contra a queda. Com a sétima posição na Primeira Fase, o Sport terá pela frente jogos contra o Decisão, Petrolina e Vitória-PE.
O regulamento é simples. Os quatro times jogam entre si e os dois piores estão rebaixados para a Segunda Divisão do futebol pernambucano.
Confira abaixo o calendário do Leão na luta pela permanência:
27/07Sport x Vitória-PE
29/07Decisão x Sport
02/08Sport x Petrolina

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