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futebol

Saiba contra quem Ponte Preta e Guarani estreiam a Série B

Enquanto a Macaca visita o Brusque, o Guarani permanece em Campinas para encarar o Vitória...
LanceNet

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Publicado em 

18 mai 2021 às 18:11

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 18:11

Crédito: Divulgação/Ponte Preta
A Série B 2021 será uma das mais equilibradas da história. Com a presença de gigantes nacionais (Cruzeiro, Botafogo e Vasco) a briga pelo G-4 promete ser intensa.
+ Quais clubes vão aparecer mais na TV aberta até a 10ª rodada do Brasileirão? Veja lista de jogos
Fora do hall dos favoritos, Guarani e Ponte Preta correm por fora e apostam no bom início de competição para ganhar embalo e, quem sabe, voltar a integrar a elite.
Estreia
Na rodada de abertura, que será disputada entre 28 a 31 de maio, os times de Campinas terão compromissos ‘chatos’.
O único que joga em casa é o Guarani, que recebe o Vitória, no Brinco de Ouro da Princesa. Enquanto isso, a Ponte Preta visita o Brusque, em Santa Catarina.
Calendário
28/05Guarani x Vitória – 19h (Horário de Brasília
30/05Brusque x Ponte Preta – 11h (Horário de Brasília)

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