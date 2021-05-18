Saiba contra quem Ponte Preta e Guarani estreiam a Série B

Crédito: Divulgação/Ponte Preta

A Série B 2021 será uma das mais equilibradas da história. Com a presença de gigantes nacionais (Cruzeiro, Botafogo e Vasco) a briga pelo G-4 promete ser intensa.

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Fora do hall dos favoritos, Guarani e Ponte Preta correm por fora e apostam no bom início de competição para ganhar embalo e, quem sabe, voltar a integrar a elite.

Estreia

Na rodada de abertura, que será disputada entre 28 a 31 de maio, os times de Campinas terão compromissos ‘chatos’.

O único que joga em casa é o Guarani, que recebe o Vitória, no Brinco de Ouro da Princesa. Enquanto isso, a Ponte Preta visita o Brusque, em Santa Catarina.

Calendário

28/05Guarani x Vitória – 19h (Horário de Brasília