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Saiba como estão os titulares do Santos na final da Libertadores 7 meses após decisão

Dos jogadores do Peixe que começaram  final da Libertadores apenas o lateral-esquerdo Felipe Jonatan segue entre os titulares. Seis jogadores foram vendidos pelo clube...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 19:37

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 19:37
Crédito: Divulgação/Santos
Santos jogou a final da Copa Libertadores da América no dia 30 de janeiro de 2021. O jogo foi vencido pelo Palmeiras por 1 a 0 e o Peixe ficou com o vice-campeonato da competição.Muitos dos jogadores do Peixe deixaram o clube e outros estão lesionados.
Veja como estão os jogadores:
John: O goleiro viveu bons momentos na temporada 2020 e foi escolhido por Cuca para a grande final. Atualmente, John se recupera de uma cirurgia para corrigir uma lesão meniscal no joelho. O titular da meta santista é o arqueiro João Paulo, que vive grande fase.
Pará: Muito criticado em 2021, o jogador perdeu a vaga no time titular para Madson. Nesta temporada, são 31 jogos e um gol marcado.Lucas Veríssimo: Vendido ao Benfica, o defensor é titular absoluto no time do técnico Jorge Jesus. Veríssimo é adorado pelos torcedores portugueses e tratado com grande potencial para ídolo no clube. O jogador foi convocado para a Seleção Brasileira do técnico Tite. Ele já tem 24 jogos e quatro gols pelo Benfica.
Luan Peres: O zagueiro se transferiu para o Olympique de Marseille, do técnico Jorge Sampaoli. Com moral, o jogador é titular desde que chegou ao clube francês. Já são quatro jogos como titular no campeonato nacional.
Felipe Jonatan: Um dos poucos que permanece no time titular. Criticado, o lateral chegou a perder a vaga para o recém contratado Moraes, mas recuperou a posição.
Alison: O capitão do Peixe foi vendido ao Al-Hazem, da Arábia Saudita, por US$ 800 mil (cerca de R$ 4 milhões). Alison atuou em 265 jogos e anotou quatro gols com a camisa do Santos. No período, o jogador esteve presente no elenco santista nos títulos do Paulistão em 2015 e 2016. Ele já estreou no clube saudita.
Sandry: Com contrato renovado até 2026, Sandry sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisou passar por cirurgia. O jogador está em fase de recuperação e deve voltar até o final do ano.
Diego Pituca: Mesmo contrariado, o volante foi vendido ao Kashima Antlers, do Japão. O Peixe recebeu cerca de US$ 1,6 milhão (cerca de R$ 8,2 milhões). Ele já tem 23 jogos e um gol pelo clube japonês.
Soteldo: O jogador foi negociado por US$ 6 milhões (cerca de R$ 33 milhões). O Peixe repassou sua parte ao Huachipato e ainda pagará US$ 500 mil, de forma parcelada, para quitar sua dívida com o clube chileno. No entanto, o clube ficará com 12,5% de uma venda futura. No Toronto, Soteldo já tem 16 gols e dois gols. Ele está convocado para a Seleção da Venezuela.
Marinho: Grande nome da temporada passada, o 'Rei da América' ainda não conseguiu repetir o bom desempenho. Em 2021 são 26 jogos, 7 gols e 3 assistências. O atacante passou por um procedimento para tratar das dores na coxa esquerda e o tratamento provocou um hematoma interno na coxa do jogador. Ainda não há previsão exata para voltar. Ele já desfalcou o Peixe nos últimos nove jogos.
Kaio Jorge: Mais um atleta vendido. Com contrato próximo do fim, o Peixe se viu "obrigado" a vender o jogador para não perdê-lo de graça. O Santos vai receber 3 milhões de euros (cerca de R$ 18,5 milhões), em duas parcelas. A primeira será agora em agosto e a segunda em 2022. Ele já ficou no banco em um jogo da Juventus, mas sofreu uma lesão muscular.
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