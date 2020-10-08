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Saiba como estão os clubes de Santa Catarina na Série B

Avaí, Chape e Figueira atravessam momentos distintos na competição nacional...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 15:19

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 15:19

Crédito: Márcio Cunha/ACF
Sem clubes na elite do futebol nacional, o futebol de Santa Catarina conta com três representantes na Série B (Avaí, Chapecoense e Figueirense), que apesar de estarem em situações distintas na classificação, sonham com o acesso.Confira abaixo o panorama de cada time de SC após 14 rodadas:
Avaí
Após o rebaixamento na temporada passada, a diretoria do Avaí resolveu investir. Listou nomes importantes no cenário nacional e confiou que brigaria pelas primeiras colocações desde o início. O problema é que o time demorou a engrenar e a volta de Geninho ao comando técnico não rendeu como todos esperavam. Atualmente, o Leão é o 9º colocado, com 19 pontos.
Chapecoense
Dos catarinenses no torneio, a Chape é a melhor colocada. Com 25 pontos, o Verdão do Oeste aparece na vice-liderança e, caso vença seus dois jogos atrasados, o time assume a ponta do torneio. Um dos fatores para o sucesso é o sistema defensivo montado por Umberto Louzer. Nos 12 jogos disputados, ele sofreu apenas quatro gols.
Figueirense
A situação mais preocupante é a do Figueirense. A equipe atravessa anos difíceis e não consegue reagir. Com o orçamento curto, o técnico Elano se vira como pode e briga para deixar o Furacão longe do Z-4. Até o momento, com 13 pontos, o Figueira é o primeiro time fora da temida zona de rebaixamento.

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