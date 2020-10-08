Saiba como estão os clubes de Santa Catarina na Série B

Crédito: Márcio Cunha/ACF

Sem clubes na elite do futebol nacional, o futebol de Santa Catarina conta com três representantes na Série B (Avaí, Chapecoense e Figueirense), que apesar de estarem em situações distintas na classificação, sonham com o acesso.Confira abaixo o panorama de cada time de SC após 14 rodadas:

Avaí

Após o rebaixamento na temporada passada, a diretoria do Avaí resolveu investir. Listou nomes importantes no cenário nacional e confiou que brigaria pelas primeiras colocações desde o início. O problema é que o time demorou a engrenar e a volta de Geninho ao comando técnico não rendeu como todos esperavam. Atualmente, o Leão é o 9º colocado, com 19 pontos.

Chapecoense

Dos catarinenses no torneio, a Chape é a melhor colocada. Com 25 pontos, o Verdão do Oeste aparece na vice-liderança e, caso vença seus dois jogos atrasados, o time assume a ponta do torneio. Um dos fatores para o sucesso é o sistema defensivo montado por Umberto Louzer. Nos 12 jogos disputados, ele sofreu apenas quatro gols.

Figueirense