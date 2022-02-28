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Saiba com qual pontuação o Palmeiras garante vaga na próxima fase do Paulistão

Botafogo-SP e Ituano, que estão fora da zona de classificação, chegam a no máximo 24 e 23 pontos, respectivamente, se tiverem 100% de aproveitamento nas próximas três rodadas...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 07:30
A fase de grupos do Campeonato Paulista de 2022 está perto de terminar. Faltam apenas três rodadas para o encerramento dessa etapa, exceto para o Palmeiras, que ainda terá de "pagar" duas partidas atrasadas. No entanto, o clube já faz os cálculos e sabe com quantos pontos garantirá de forma segura uma vaga nas quartas de final da competição superando os rivais do Grupo C.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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GALERIA> Veja quanto o Palmeiras faturou em premiação com Abel Ferreira
Terminada a nona rodada do estadual para a chave, restam somente três jogos para Mirassol, Botafogo-SP e Ituano, ou seja, eles no máximo somarão nove pontos se tiverem 100% de aproveitamento nesses compromissos. Se levarmos em conta que eles conseguirão atingir esse desempenho nessa reta final, a pontuação de cada um deles ficará desta forma com as 12 rodadas jogadas:
Mirassol - com 16 pontos pode atingir 25Botafogo-SP - com 15 pontos pode atingir 24Ituano - com 14 pontos pode atingir 23Como Botafogo-SP e Ituano estão fora da zona de classificação neste momento, pois ocupam a terceira e quarta posição, respectivamente, são eles os atuais concorrentes ao planejamento do Palmeiras para a próxima fase. Sendo assim, com os atuais 17 pontos, o Verdão garantiria a vaga, sem depender de outros critérios de desempate, chegando aos 25 pontos, ou seja, somando oito.
Para conquistar essa pontuação, o Alviverde terá cinco jogos até o término da fase de grupos, a maioria clássico ou parada duríssima. São eles: Guarani (casa), São Paulo (fora), Santos (casa), Corinthians (casa) e Red Bull Bragantino (fora). Se vencer três deles, a situação estará resolvida, e ainda garantiria a liderança do Grupo C com 26 pontos, pois o Mirassol chegaria somente aos 25.
Esses oito pontos significariam um aproveitamento de, no mínimo, 53,3% dos que estarão em disputa nesses últimos cinco jogos. Atualmente, o Palmeiras ostenta um aproveitamento de 80,95%, ou seja, para ficar fora das quartas de final, o time de Abel Ferreira teria que piorar muito seu retrospecto nas rodadas finais, mas como serão três clássicos e o RB, todo cuidado é pouco.
Crédito: PalmeirasprecisadetrêsvitóriasparasegarantirnasquartasdefinaldoPaulistão(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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