Saiba a situação dos três gigantes no Campeonato Pernambucano

Crédito: Divulgação/FPF

Um dos torneios mais tradicionais do nordeste é o Campeonato Pernambucano. No estado, três gigantes são protagonistas e costumam brigar palmo a palmo pelo título local.

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Na temporada 2021, Náutico, Sport e Santa Cruz terão a missão de retomar o poderio da capital, já que o Salgueiro foi o campeão da edição passada.

Veja o desempenho do trio até o momento:

Náutico: A principal força é o Náutico. Sob o comando de Hélio dos Anjos, o Timbu está com 100% de aproveitamento e ocupa a liderança da competição com 12 pontos.

Sport: Comandado por Jair Ventura, o Sport passa por uma grande crise dentro e fora das quatro linhas. No último fim de semana, quando bateu o Central, o Leão encerrou um jejum de nove partidas sem vencer juntando todas as competições. Mesmo com essa instabilidade, a equipe é vice-líder, com 7 pontos.

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