Saiba a situação dos três gigantes no Campeonato Pernambucano

Um dos torneios mais tradicionais do nordeste é o Campeonato Pernambucano. No estado, três gigantes são protagonistas e costumam brigar palmo a palmo pelo título local.
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Na temporada 2021, Náutico, Sport e Santa Cruz terão a missão de retomar o poderio da capital, já que o Salgueiro foi o campeão da edição passada.
Veja o desempenho do trio até o momento:
Náutico: A principal força é o Náutico. Sob o comando de Hélio dos Anjos, o Timbu está com 100% de aproveitamento e ocupa a liderança da competição com 12 pontos.
Sport: Comandado por Jair Ventura, o Sport passa por uma grande crise dentro e fora das quatro linhas. No último fim de semana, quando bateu o Central, o Leão encerrou um jejum de nove partidas sem vencer juntando todas as competições. Mesmo com essa instabilidade, a equipe é vice-líder, com 7 pontos.
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Santa Cruz: Com um jogo a menos, o Santa Cruz vai construindo a sua campanha. Se na Copa do Nordeste a situação é delicada, no estadual o time aparece na quarta colocação, com 5 pontos. Se vencer o duelo atrasado, o time entra no G-2, zona que dá direito a uma vaga direta na semifinal.