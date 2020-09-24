Sai um e vem outro? Barcelona tenta a contratação do uruguaio Stuani

Com a saída do atacante Luis Suárez, que acertou com o Atlético de Madrid, o Barcelona pode contratar um novo centroavante para o plantel. Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o clube blaugrana tenta acertar com o também uruguaio Cristhian Stuani, que está no Girona, da segunda divisão da Espanha.Não é a primeira vez que o centroavante de 33 anos tem seu nome ligado ao Barcelona. No início do ano, quando o time catalão sofreu com muitos problemas por lesões no setor ofensivo, foi autorizado uma transferência após o fechamento da janela. Stuani chegou a ser especulado, mas Braithwaite foi quem chegou ao Camp Nou.
O Barcelona tem até o dia 5 de outubro, data que marca o encerramento da janela de transferências, para fazer contratações. Além de Stuani, Lautaro Martínez e Depay também estão na mira para o ataque. No setor defensivo, Dest, do Ajax, é o preferido para a lateral-direita. O clube também busca um zagueiro.