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futebol

Sai um e vem outro? Barcelona tenta a contratação do uruguaio Stuani

Atacante de 33 anos, que também atua na seleção uruguaia, está no Girona, da segunda divisão da Espanha. Jogador já teve nome ligado ao Barcelona no início do ano...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 15:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2020 às 15:14
Crédito: AFP
Com a saída do atacante Luis Suárez, que acertou com o Atlético de Madrid, o Barcelona pode contratar um novo centroavante para o plantel. Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o clube blaugrana tenta acertar com o também uruguaio Cristhian Stuani, que está no Girona, da segunda divisão da Espanha.Não é a primeira vez que o centroavante de 33 anos tem seu nome ligado ao Barcelona. No início do ano, quando o time catalão sofreu com muitos problemas por lesões no setor ofensivo, foi autorizado uma transferência após o fechamento da janela. Stuani chegou a ser especulado, mas Braithwaite foi quem chegou ao Camp Nou.
O Barcelona tem até o dia 5 de outubro, data que marca o encerramento da janela de transferências, para fazer contratações. Além de Stuani, Lautaro Martínez e Depay também estão na mira para o ataque. No setor defensivo, Dest, do Ajax, é o preferido para a lateral-direita. O clube também busca um zagueiro.

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