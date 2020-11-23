Sabino lamenta nova derrota do Coritiba: 'É complicado'

O último final de semana foi trágico para o torcedor do Coritiba. No Maracanã, a equipe não conseguiu segurar o Flamengo e acabou superado por 3 a 1, em jogo que o Coxa pouco fez no sistema ofensivo.Na visão do zagueiro Sabino, o Coritiba entrou desligado nas quatro linhas e prometeu uma reação o quanto antes para tirar o clube do Z-4.
‘Mais um jogo que começamos desligados, sabíamos da capacidade deles. É complicado, é pedir desculpa para o torcedor. Em nenhum momento vamos parar de correr para tirar o Coritiba dessa situação’, disse ao Canal Premiere.
Com 20 pontos conquistados, o Coritiba é o 18º colocado do Brasileirão e volta a campo na quarta-feira, diante do Corinthians, no Couto Pereira.