Sabino lamenta nova derrota do Coritiba: 'É complicado'

O último final de semana foi trágico para o torcedor do Coritiba. No Maracanã, a equipe não conseguiu segurar o Flamengo e acabou superado por 3 a 1, em jogo que o Coxa pouco fez no sistema ofensivo.Na visão do zagueiro Sabino, o Coritiba entrou desligado nas quatro linhas e prometeu uma reação o quanto antes para tirar o clube do Z-4.