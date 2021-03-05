Sabino fala sobre proposta do Japão, experiência no Coritiba e emoção do primeiro gol no Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Destaque do Coritiba na temporada passada, o zagueiro Sabino voltou de empréstimo ao Santos e foi utilizado no empate contra a Ferroviária na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista. O Menino da Vila estreou pelo profissional do Peixe e marcou o gol santista na partida. Sabino, com 24 anos, teve passagem pelas categorias de base do clube e foi testado no laboratório junto aos outros garotos.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaNesse século, além dos atacantes, o clube se destacou por revelar bons zagueiros da base como Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Alex. Em conversa com o LANCE!/DIÁRIO, Sabino acredita que pode seguir os mesmos passos.

"Trabalho pra isso. Me espelho muito no Luqueta (Veríssimo), pois conheci ele na base, vi a evolução dele e o quanto trabalhava pra conseguir os seus objetivos. Faço o meu trabalho sem me preocupar com o futuro. Penso que se eu fizer um presente bom, o futuro me reservará coisas muito boas.", afirmou Sabino ao LANCE!/DIÁRIO.O zagueiro marcou 4 gols do Campeonato Brasileiro de 2020 com a camisa do Coxa, um dos poucos destaques da equipe paranaense, e contou o que ganhou no período em que foi emprestado. Sabino acredita que a passagem pelo Coritiba o fez ganhar mais respeito e confiança do Santos.

"Ganhei maturidade, experiência...tive pessoas que agregaram muito o meu futebol. O Mozart (técnico) foi um deles. Jogou muito tempo na Itália (a melhor escola defensiva do mundo) e aprendi muitas coisas com ele, mas eu acho que além disso, ganhei respeito e confiança do Santos.", contou o Menino da Vila.

Ainda em novembro, o Kashima Antlers, do Japão, fez uma proposta ao Peixe de 700 mil dólares (cerca de R$ 3,7 milhões) para contar com o zagueiro. Os japoneses pagariam R$ 2,6 milhões à vista, o que ajudaria o clube a honrar compromissos salariais com o elenco. Contudo, o Conselho Deliberativo recusou a proposta e os representantes do jogador já teriam recuado antes da decisão. Na entrevista com o LANCE!/DIÁRIO, Sabino revelou como encarou a proposta.

"Encarei com tranquilidade. Era meu empresário que tomava de conta das negociações. Sempre foi assim, me preocupo só em jogar futebol. Falei pra ele me dizer só o que aconteceria no final. Não foi da vontade de Deus que eu fosse para o Japão.", revelou o jogador.

Sabino foi um dos destaques do Santos B em 2018, mas não se firmou e foi emprestado ao Coritiba em 2019. Na última quarta-feira (3), o zagueiro enfim estreou pelo profissional do Santos e ainda balançou as redes. O zagueiro falou sobre a emoção do gol e lembrou do início da carreira.