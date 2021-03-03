Sabino celebra estreia com gol pelo Santos: "Emocionado"

Com 24 anos e já conhecido no futebol brasileiro, Sabino fez sua estreia como profissional do Santos nesta quarta-feira, no empate em 1 a 1 com a Ferroviária, na Vila Belmiro.Revelado pelo Peixe, o zagueiro nunca havia tido uma chance no time principal e precisou brilhar fora do clube para enfim ter uma chance com a camisa alvinegra. Além de festejar a estreia, ele marcou um gol, o único do Peixe no confronto."Emocionado. Estou aqui desde 2012, há 10 anos o Santos me acolheu e meu sonho foi sempre retribuir da melhor maneira possível. É para isso que sou pago. Vamos melhorar mais ainda", disse Sabino, em entrevista ao Première.Sabino foi emprestado ao Coritiba no começo de 2019 e ficou até o final do Campeonato Brasileiro 2020, que terminou em fevereiro desse ano. Com a camisa da equipe paranaense ele fez 87 partidas e 11 gols.