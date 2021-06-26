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futebol

Sábado é de vitórias para três times da base do Flamengo; veja os gols!

Garotos do Ninho venceram no Sub-20, Sub-17 e Sub-15 neste sábado...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 13:35

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 13:35
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
A manhã deste sábado foi de vitórias das divisões de base do Flamengo. No Luso-Brasileiro o Sub-20 venceu a Portuguesa e reassumiu a liderança da Taça Guanabara. Foi a sexta vitória em sete rodadas para o time de Maurício Souza, que foi derrotado apenas uma vez no primeiro turno do Campeonato Carioca.
O próximo pelo Estadual Sub-20 será em 7 de julho, contra o Resende, na Gávea, às 15h. Antes, no dia 1º, os garotos do Ninho enfrentam o Atlético-MG, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, em Belo Horizonte.
Confira, abaixo, os gols de Pedro André e Arthur na vitória do Sub-20!Ainda nesta manhã, mas pela Copa Rio, os Garotos do Ninho venceram em duas categorias. O Sub-15 goleou o Boavista por 6 a 0, com gols de Lorran, Bill (2), Victor, Felipe e Pedro Nunes. Confira o golaço de Pedro Nunes abaixo!
O Sub-17, por sua vez, venceu o Boavista por 4 a 0. Os gols no Estádio da Gávea foram marcados por Marquinhos, Jonathan, Lucas Moreira e Lucas Matheus.

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