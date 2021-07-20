Ryan assina contrato profissional de três anos com a Chapecoense

Crédito: Defensor, agora, tem contrato até 2024 (Júlia Galvão/Divulgação/Chapecoense

Na última semana, o zagueiro da equipe sub-20 da Chapecoense, Ryan, assinou um contrato profissional com o clube. Atuando em todos os jogos da equipe pelo Brasileirão Sub-20, o defensor é visto como uma das maiores promessas da categoria de base do Verdão do Oeste.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSRyan é conhecido por ser um jogador com bom posicionamento, destacando-se pela sua versatilidade, atuando tanto como zagueiro e lateral.

- Muito contente por assinar esse primeiro contrato profissional com a equipe da Chapecoense, um clube que tenho uma gratidão imensa e que me acolheu muito bem. É mais um sonho realizado na minha carreira - comenta o defensor.

O atleta de 18 anos de idade também comenta as expectativas para o futuro com a equipe e que espera evoluir cada vez mais: