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futebol

Ryan assina contrato profissional de três anos com a Chapecoense

Zagueiro falou em "sonho realizado" por firmar vínculo com clube que demonstrou acolhimento e chance de evoluir na carreira...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 14:38

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2021 às 14:38
Crédito: Defensor, agora, tem contrato até 2024 (Júlia Galvão/Divulgação/Chapecoense
Na última semana, o zagueiro da equipe sub-20 da Chapecoense, Ryan, assinou um contrato profissional com o clube. Atuando em todos os jogos da equipe pelo Brasileirão Sub-20, o defensor é visto como uma das maiores promessas da categoria de base do Verdão do Oeste.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSRyan é conhecido por ser um jogador com bom posicionamento, destacando-se pela sua versatilidade, atuando tanto como zagueiro e lateral.
- Muito contente por assinar esse primeiro contrato profissional com a equipe da Chapecoense, um clube que tenho uma gratidão imensa e que me acolheu muito bem. É mais um sonho realizado na minha carreira - comenta o defensor.
O atleta de 18 anos de idade também comenta as expectativas para o futuro com a equipe e que espera evoluir cada vez mais:
- Espero honrar essa camisa cada vez mais, atingir nossos objetivos e dar alegria aos torcedores junto com meus companheiros que é o mais importante. Agora, o foco é trabalhar duro e intensamente para realizar uma grande temporada com a Chapecoense.

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