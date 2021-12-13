Rwan troca de empresário às vésperas de ser comprado pelo Santos

O Santos já entrou em contato com o Flamengo de Guarulhos para exercer o direito de compra do atacante Rwan Seco e a contratação definitiva deve ser concretizada nos próximos dias.Na última semana, o jogador decidiu trocar de empresários. Ele agora é agenciado pela Elenko Sports, um das principais empresas da área, comandada pelos empresários Fernando Garcia, Guilherme Miranda e Thiago Ferro. Antes, ele estava sendo agenciado pela Sport Agency.

Rwan chegou ao Peixe nesta temporada por empréstimo ao Flamengo de Guarulhos e se destacou nas categorias de base. A diretoria teve o pedido de prorrogação do empréstimo por mais um ano do atacante recusado e decidiu exercer o direito de compra de R$ 700 mil pelo jogador.Já inscrito pelo Santos para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2022, o atacante é artilheiro do Santos na categoria Sub-20, tanto no Campeonato Brasileiro quanto no Campeonato Paulista. Em 18 jogos pelo Sub-20 marcou 13 gols, sendo titular em todas as partidas que atuou e somando 1547 minutos em campo. O atacante tem 1 gol a cada 119 minutos jogados e 1 participação para gols a cada 96 minutos jogados. Além de 16 participações para gols em 17 jogos.