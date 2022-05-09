Rwan comemora primeiro gol na Vila Belmiro: "Iluminado"

O Santos goleou o Cuiabá por 4 a 1 e se recuperou no Campeonato Brasileiro. O atacante Rwan Seco voltou a marcar, dessa vez na Vila, pela primeira vez. O jogador já havia sido o herói do Peixe contra a Católica, pela Sul-Americana."Estou muito feliz por marcar o gol e ainda mais pela vitória da equipe. Estou sendo iluminado, entrando no segundo tempo e conseguindo marcar um gol. Meu primeiro gol aqui na Vila Belmiro, estou feliz demais. A equipe vem trabalhando forte para conseguir o resultado e hoje não foi diferente", disse Rwan ao Premiere.Quase no final da partida, o técnico Fabián Bustos estava sem voz. Ele não parou um minuto durante quase todo o jogo e estava esgotado nos minutos finais. Rwan brincou após o jogo e valorizou a força do elenco.