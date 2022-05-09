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futebol

Rwan comemora primeiro gol na Vila Belmiro: "Iluminado"

Atacante, que já havia sido herói na vitória do Peixe pela Sul-Americana, entrou no segundo tempo contra o Cuiabá e voltou a balançar as redes, desta vez na Vila Belmiro...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2022 às 09:00
O Santos goleou o Cuiabá por 4 a 1 e se recuperou no Campeonato Brasileiro. O atacante Rwan Seco voltou a marcar, dessa vez na Vila, pela primeira vez. O jogador já havia sido o herói do Peixe contra a Católica, pela Sul-Americana."Estou muito feliz por marcar o gol e ainda mais pela vitória da equipe. Estou sendo iluminado, entrando no segundo tempo e conseguindo marcar um gol. Meu primeiro gol aqui na Vila Belmiro, estou feliz demais. A equipe vem trabalhando forte para conseguir o resultado e hoje não foi diferente", disse Rwan ao Premiere.Quase no final da partida, o técnico Fabián Bustos estava sem voz. Ele não parou um minuto durante quase todo o jogo e estava esgotado nos minutos finais. Rwan brincou após o jogo e valorizou a força do elenco.
"A gente procura sempre se comunicar, às vezes não dá para entender o espanhol que ele (Bustos) fala. Somos uma equipe forte, onde todo mundo se ajuda. Esse gol vai para minha mãe", completou o garoto.
Crédito: RwanSecomarcounaSul-AmericanaenaVilaBelmiro(Foto:RodrigoBUENDIA/AFP

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