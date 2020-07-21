Rumo ao futebol sul-coreano, Gustagol se despede do Corinthians

A venda de Gustagol para o Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul, está próxima de ser concretizada. Nesta terça-feira o centroavante usou o seu perfil do Instagram para se despedir e agradecer ao Corinthians pela sua passagem pelo clube. O negócio foi fechado por 2,5 milhões de dólares (R$ 13 milhões), dos quais o Alvinegro ficará com R$ 3,9 milhões, referentes aos 30% dos direitos.No fim de junho, o Timão já havia anunciado o encaminhamento do acordo e autorizou o jogador a viajar para a Coreia a fim de acertar os últimos detalhes. Para sacramentar essa negociação, os corintianos contaram com a anuência do Internacional, que tinha poder de veto por conta dos valores apresentados. Vale lembrar que Gustavo estava emprestado ao clube gaúcho.Gustavo chegou ao Corinthians em 2016, depois de ser emprestado retornou em 2019 e fez parte do elenco campeão paulista daquele ano. Ao todo, nas duas passagens que teve pelo Timão, atuou em 69 partidas e anotou 15 gols. Por conta desse histórico, o jogador usou seu perfil no Instagram para fazer sua despedida do Timão. Confira o texto publicado por Gustagol: