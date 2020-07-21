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Rumo ao futebol sul-coreano, Gustagol se despede do Corinthians

Centroavante acertou os últimos detalhes de sua transferência para o Jeonbuk Motors e deve ser confirmado em breve. Nesta terça-feira ele se manifestou pelo Instagram...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 17:14

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 17:14

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
A venda de Gustagol para o Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul, está próxima de ser concretizada. Nesta terça-feira o centroavante usou o seu perfil do Instagram para se despedir e agradecer ao Corinthians pela sua passagem pelo clube. O negócio foi fechado por 2,5 milhões de dólares (R$ 13 milhões), dos quais o Alvinegro ficará com R$ 3,9 milhões, referentes aos 30% dos direitos.No fim de junho, o Timão já havia anunciado o encaminhamento do acordo e autorizou o jogador a viajar para a Coreia a fim de acertar os últimos detalhes. Para sacramentar essa negociação, os corintianos contaram com a anuência do Internacional, que tinha poder de veto por conta dos valores apresentados. Vale lembrar que Gustavo estava emprestado ao clube gaúcho.Gustavo chegou ao Corinthians em 2016, depois de ser emprestado retornou em 2019 e fez parte do elenco campeão paulista daquele ano. Ao todo, nas duas passagens que teve pelo Timão, atuou em 69 partidas e anotou 15 gols. Por conta desse histórico, o jogador usou seu perfil no Instagram para fazer sua despedida do Timão. Confira o texto publicado por Gustagol:
"A vida é feita de ciclos e desse me despeço do Sport Club Corinthians, clube no qual cheguei em 2016 e vivi momentos maravilhosos juntamente com todos atletas, comissões técnica e demais funcionários do clube.
Sem dúvida alguma um clube marcante na minha carreira profissional que serei eternamente grato e sempre terei um carinho especial.
Saio com a sensação de sonho realizado, de gratidão e honra de ter vestido esse manto.
Obrigado à toda Direção pelo apoio de sempre!
Obrigado Fiel por sempre me apoiar nos momentos difíceis e juntos comemorarmos gols, vitórias e título, sempre levarei o “Bando de Loucos” com muito carinho no meu coração"

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