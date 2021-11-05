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futebol

Rumo ao Barcelona: Al-Sadd, do Qatar, anuncia a saída de Xavi

Clube árabe afirmou que o Barcelona irá pagar a multa de rescisão contratual do técnico. Ídolo culé retorna à Catalunha após seis anos desde que deixou o clube blaugrana...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2021 às 09:21

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 09:21

Crédito: Xavi não é mais técnico do Al-Sadd, do Qatar (Karim Jaafar / AFP
O Al-Sadd, do Qatar, anunciou na manhã desta sexta-feira que Xavi não é mais técnico do clube. Em comunicado nas redes sociais, a entidade afirma que o Barcelona irá pagar a multa rescisória de cinco milhões de euros (R$ 32 milhões) e o anúncio da chegada do novo comandante na equipe blaugrana pode acontecer nas próximas horas.- A administração do Al-Sadd acordou a saída do Xavi para o Barcelona após o pagamento da cláusula de rescisão estipulada em contrato. Xavi nos informou há alguns dias sobre o desejo de ir para a Catalunha, por conta do estágio crítico de seu clube, nós entendemos e decidimos não ficar no meio do caminho.
> Veja a tabela da La Liga
Xavi assumiu o comando do Al-Sadd em 2019 e em pouco mais de dois anos à frente da equipe, o catalão conquistou sete títulos como treinador e dominou o futebol local. O time qatari também participou do Mundial de Clubes de 2019, mas terminou a competição apenas na 6ª colocação.
Com a mudança iminente, um dos maiores ídolos blaugranas retorna ao clube culé após mais de seis anos desde que abandonou os gramados para o maior desafio de sua carreira como técnico. O Barcelona, que demitiu o técnico holandês Ronald Koeman há pouco mais de uma semana, vive um momento turbulento no Campeonato Espanhol e na Champions League, além de passar por uma profunda crise econômica.

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