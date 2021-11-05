Rumo ao Barcelona: Al-Sadd, do Qatar, anuncia a saída de Xavi

Crédito: Xavi não é mais técnico do Al-Sadd, do Qatar (Karim Jaafar / AFP

O Al-Sadd, do Qatar, anunciou na manhã desta sexta-feira que Xavi não é mais técnico do clube. Em comunicado nas redes sociais, a entidade afirma que o Barcelona irá pagar a multa rescisória de cinco milhões de euros (R$ 32 milhões) e o anúncio da chegada do novo comandante na equipe blaugrana pode acontecer nas próximas horas.- A administração do Al-Sadd acordou a saída do Xavi para o Barcelona após o pagamento da cláusula de rescisão estipulada em contrato. Xavi nos informou há alguns dias sobre o desejo de ir para a Catalunha, por conta do estágio crítico de seu clube, nós entendemos e decidimos não ficar no meio do caminho.

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Xavi assumiu o comando do Al-Sadd em 2019 e em pouco mais de dois anos à frente da equipe, o catalão conquistou sete títulos como treinador e dominou o futebol local. O time qatari também participou do Mundial de Clubes de 2019, mas terminou a competição apenas na 6ª colocação.