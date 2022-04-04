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Rumo à SAF: presidente da Assembleia Geral do Vasco convoca reunião da Junta Deliberativa

Etapa é burocracia importante antes da AGE prevista para o final do mês. Pauta em curso é a criação de uma empresa a ser vendida, posteriormente, para a 777 Partners...
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Publicado em 

04 abr 2022 às 15:40

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 15:40

Um passo burocrático rumo à venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Vasco para a 777 Partners. Nesta segunda-feira, o presidente da Assembleia Geral do clube, Otto de Carvalho, convocou uma reunião da Junta Deliberativa do clube. O expediente é necessário antes de quer votação de sócios, como será o caso para a que o próprio dirigente prevê que ocorra até o final deste mês. Confira a nota publicada pelo site oficial do Cruz-Maltino."O presidente da Assembleia Geral do Club de Regatas Vasco da Gama, Otto de Carvalho, convocou para a próxima quinta-feira, dia 7 de abril, de forma virtual, uma reunião da Junta Deliberativa do clube para tratar da convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que vai votar sobre a aprovação ou não das alterações no Estatuto Social definidas na última reunião do Conselho Deliberativo, que preveem a constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).
Fazem parte da Junta, o presidente da Diretoria Administrativa, Jorge Salgado, o presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Eduardo Fonseca, o presidente do Conselho Fiscal, João Marcos Gomes de Amorim e do Conselho de Beneméritos, Antonio Peralta, além do presidente da Assembleia Geral, Otto de Carvalho.
A reunião vai servir para revisar, apurar e identificar a listagem de sócios aptos a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, além de outras medidas necessárias à convocação da mesma.
Além disso, Otto de Carvalho enviou ofício à Diretoria Administrativa onde pede que se tomem uma série de providências para a realização da AGE. Entre elas: designar local para realização da assembleia, levantar a lista de sócios aptos a participar (maiores de 18 anos após 6 de abril de 2022, um ano no mínimo como associado e com taxas em dia).
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Também foram solicitadas providências administrativas necessárias para a realização da AGE, incluindo tomada de preços para identificar empresa especializada com a tecnologia necessária para recolher votos presenciais a à distância com todas as medidas de segurança antifraude, assim como para empresa responsável pela fiscalização e auditoria da votação, além de uma série de outras medidas.
O presidente da Assembleia Geral recomendou ainda que os associados verifiquem sua situação de regularidade social no site oficial ou na secretaria do clube."
Crédito: PolíticadoVascocorreparaconduzirostrâmiteslegaisantesdavendadaSAF(Foto:FelippeRocha

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