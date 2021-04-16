Rumo à Libertadores: tranquilidade, vexames, milagre... as campanhas do Fluminense na fase de grupos

Crédito: AFP

O Fluminense está às vésperas da estreia na fase de grupos da Libertadores depois de oito anos longe do torneio. Ao lado de River Plate (ARG), Independiente Santa Fe (COL) e Junior Barranquilla (COL), o Tricolor terá confrontos complicados pela frente. Mas você lembra como foi o desempenho do clube nos outros seis anos em que disputou o torneio? Já teve vexame no início, classificação milagrosa e anos mais tranquilos. O LANCE! mostra todas as campanhas até aqui.

> Fred alcança a marca de 400 gols na carreira. Relembre os mais importantes pelo Fluminense

Na primeira edição disputada, em 1975, o Flu ficou no Grupo 3, ao lado de Palmeiras, Deportivo Italia e Deportivo Galicia, ambos da Venezuela. Naquela ocasião, o Tricolor terminou em segundo lugar, com oito pontos, mas apenas o líder da chave avançava e a vaga ficou com o clube brasileiro. Nas partidas, o Flu teve uma goleada por 6 a 0 contra o Italia, mas perdeu por 1 a 0 no Maracanã. A equipe vinha de quatro vitórias consecutivas, mas acabou ficando atrás do Palmeiras após perder para os próprios paulistas na última partida.

Veja a tabela da Libertadores

Campeão brasileiro no ano anterior, o Fluminense voltou a ficar na liderança do Grupo 8 em 2013, à frente de Grêmio, Huachipato, do Chile, e Caracas, da Venezuela. O Tricolor somou 11 pontos e já encaminhou a vaga com uma rodada de antecedência, precisando de apenas um empate para avançar. O resultado mais expressivo foi um 3 a 0 contra o Grêmio, no Estádio Nilton Santos, antigo Engenhão. Depois, a equipe passou pelo Emelec (EQU) nas oitavas, mas parou para o Olímpia (PAR) nas quartas.