Rumo à Itália, Ederson foi um dos principais marcadores do Brasileirão

O Fortaleza perdeu um importante jogador para a disputa de sua primeira Libertadores da história: Ederson. Emprestado pelo Corinthians desde o ano passado, o volante foi negociado pelo clube paulista com o Salernitana, da 1ª divisão da Itália, e não defenderá mais a camisa do Tricolor.

Aos 22 anos de idade, o meia foi um destaque não só da histórica campanha do time cearense, mas também do Campeonato Brasileiro. Principalmente defensivamente. Ederson terminou a competição como o 4º maior ladrão de bolas, somando 79 desarmes, segundo dados do site Footstats. Além disso, foi o 2º jogador com mais interceptações certas, com 30 no total - Gabriel, do Corinthians, com 33, foi o líder.

Ao todo, em 2021, o volante disputou 58 partidas pelo Fortaleza, sendo titular em 52. Ofensivamente, ainda contribuiu com três gols e três assistências na temporada. Já no Corinthians, em 2020, Ederson entrou em campo somente 25 vezes - apenas 14 desde o início - e também balançou as redes em três oportunidades.

EDERSON NO BRASILEIRÃO 2021- Dados do Footstats

34 jogos (29 como titular)1 gol2 assistências​79 desarmes (4º do campeonato)30 interceptações (2º do campeonato)63 finalizações (15º do campeonato)