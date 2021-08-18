Ruim para os dois: Guarani e Botafogo empatam pela Série B

Ninguém conseguiu o que queria. Em jogo de equipes próximas na tabela da Série B, Guarani e Botafogo ficaram no empate por 1 a 1 nesta quarta-feira, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 19ª rodada do Brasileirão. Rafael Navarro abriu o placar para o Alvinegro e Andrigo empatou para o Bugre.
O resultado não foi bom para nenhum dos dois. Tanto Guarani quanto Botafogo tinham chance de terminar a rodada no G4, mas vão ficar fora: o Bugre chegou a 30 pontos e está na 6ª posição; o Botafogo, com 29, é o 8º colocado na classificação.O Guarani inicia a caminhada pelo segundo turno no próximo sábado, enfrentando o Vitória no Barradão, às 19h. O Botafogo entra em campo no dia seguinte para medir forças contra o Vila Nova, às 11h, no Estádio Nilton Santos.
FIM DO JEJUM!A partida mostrou um claro cenário desde os primeiros minutos: o Guarani ficou com a posse, circulou a posse entre a entrada da área, mas teve dificuldade para ameaçar, de fato, o Botafogo, tanto que Diego Loureiro pouco trabalho. O Alvinegro, por sua vez, buscava aproveitar os buracos na defesa do Bugre e atacar em transições.
Foi justamente em uma situação assim que o Glorioso abriu o placar. Após uma recuperação de bola, Hugo rompeu todo o campo com um passe, Rafael Navarro venceu os dois zagueiros na corrida e, precisando de um rebote, colocou para o fundo das redes. O camisa 99 não marcava há nove partidas.
GOLPE RÁPIDO!Se o Guarani passou a etapa inicial apenas rodando a bola na entrada da área e tendo dificuldade para ameaçar o Botafogo, o segundo tempo mudou completamente o cenário para o Bugre. No primeiro ataque da equipe, Diogo Mateus cruzou na medida para Andrigo, sozinho, cabecear e encontrar o fundo das redes, empatando a partida.
JOGO MORNO...Depois do gol, o Guarani continuou em cima em busca de uma possível virada. O Botafogo, que havia feito um bom primeiro tempo, piorou na etapa complementar e pouco ameaçou o Bugre na primeira metade. A questão é que o time de Campinas, apesar de ficar mais tempo no campo ofensivo, também não colocou emoção na partida, que entrou em um ritmo sonolento.
EM BUSCA DO RESULTADO POSITIVOO empate era ruim para os dois times. Com o passar do tempo, tanto Guarani quanto Botafogo fizeram alterações e apareceram mais no campo ofensivo em busca de um possível gol. O Alvinegro foi quem mais assustou: chutes perigosos de Diego Gonçalves e Rafael Moura pararam no goleiro Rafael Martins.
A pressão, contudo, não passou disso. No fim, o resultado de igualdade foi ruim para dois. Pela proximidade na tabela, Guarani e Botafogo tinham a chance de terminar a rodada no G4, mas terão que se contentar com posições inferiores no Campeonato Brasileiro da Série B.
FICHA TÉCNICAGUARANI 1 X 1 BOTAFOGOData-Hora: 18/08/2021, às 19hLocal: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Jose Carlos Oliveira dos Santos (BA)Gramado: BomCartões amarelos: Lucão do Break, Ronaldo Alves, Bruno Silva, Tony e Diogo Mateus (GUA); Hugo e Luís Oyama (BOT)Cartões vermelhos:
Gols: Rafael Navarro (0-1, 25'/1ºT); Andrigo (1-1, 2'/2ºT)
GUARANI: Rafael Martins; Diogo Mateus, Ronaldo Alves, Carlão, Bidú; Bruno Silva, Tony (Pedro Acorsi 42'/2ºT), Andrigo; Bruno Sávio, Lucão do Break (Maxwell 20'/2ºT), Júlio César (Pablo 34'/2ºT). Técnico: Daniel Paulista.
BOTAFOGO: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Hugo; Barreto (Pedro Castro 33'/2ºT), Luís Oyama; Marco Antônio (Warley/Intervalo), Chay (Ênio 24'/2ºT), Diego Gonçalves (Matheus Frizzo 38'/2ºT); Rafael Navarro (Rafael Moura 33'/2ºT). Técnico: Enderson Moreira.