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futebol

Rueda vai ao CT e se reúne com líderes do elenco do Santos

Presidente conversou com o grupo de jogadores sobre o atraso nos salários e a reta final do Campeonato Brasileiro, em que o time briga por vaga na próxima Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 16:31

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 16:31

Crédito: Andrés Rueda falou sobre a situação financeira do Santos (Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/SantosFC
O presidente do Santos, Andrés Rueda, esteve no CT Rei Pelé nesta quinta-feira e se reuniu com os líderes do elenco para uma conversa sobre o momento do clube. Além do mandatário, participaram do encontro o vice, José Carlos de Oliveira, e os membros do Comitê de Gestão José Renato Quaresma e Vitor Sion.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroNa conversa, o presidente procurou dar forças para o elenco para a reta final do Campeonato Brasileiro. O Santos ainda terá quatro jogos para disputar, três deles na Vila Belmiro, e está na briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2021. O Peixe ocupa atualmente a 11ª colocação na classificação, com 47 pontos.Andrés Rueda também passou uma posição sobre o atraso no pagamento dos salários de janeiro. O presidente apresentou aos atletas a real situação financeira do clube e as medidas que a nova diretoria pretende adotar para acertar as pendências e evitar futuros atrasos.
Durante a gestão de José Carlos Peres, a maior reclamação do elenco santista era a falta de comunicação com a diretoria do clube. Muitos atletas reclamaram publicamente dos atrasos salarias. A gestão de Andrés Rueda pretende mudar a relação com os atletas. O próprio presidente admitiu os atrasos no salário nesta semana, mas destacou o diálogo com os jogadores.
No começo da semana, Andrés Rueda também apresentou a situação financeira do clube em reunião do Conselho Deliberativo. O Santos precisa cortar a folha salarial e já descartou grandes contratações.

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