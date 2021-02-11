Rueda vai ao CT e se reúne com líderes do elenco do Santos

Crédito: Andrés Rueda falou sobre a situação financeira do Santos (Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/SantosFC

O presidente do Santos, Andrés Rueda, esteve no CT Rei Pelé nesta quinta-feira e se reuniu com os líderes do elenco para uma conversa sobre o momento do clube. Além do mandatário, participaram do encontro o vice, José Carlos de Oliveira, e os membros do Comitê de Gestão José Renato Quaresma e Vitor Sion.

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroNa conversa, o presidente procurou dar forças para o elenco para a reta final do Campeonato Brasileiro. O Santos ainda terá quatro jogos para disputar, três deles na Vila Belmiro, e está na briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2021. O Peixe ocupa atualmente a 11ª colocação na classificação, com 47 pontos.Andrés Rueda também passou uma posição sobre o atraso no pagamento dos salários de janeiro. O presidente apresentou aos atletas a real situação financeira do clube e as medidas que a nova diretoria pretende adotar para acertar as pendências e evitar futuros atrasos.

Durante a gestão de José Carlos Peres, a maior reclamação do elenco santista era a falta de comunicação com a diretoria do clube. Muitos atletas reclamaram publicamente dos atrasos salarias. A gestão de Andrés Rueda pretende mudar a relação com os atletas. O próprio presidente admitiu os atrasos no salário nesta semana, mas destacou o diálogo com os jogadores.