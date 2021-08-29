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Rueda sofre pressão, mas dá tempo e reforços para Diniz no Santos

Presidente sofre pressão pela demissão do técnico, mas acredita em semana de treinos e chegada de reforços para que Diniz possa fazer o Santos evoluir na temporada...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 19:00

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 19:00
Crédito: Fernando Diniz segue com a confiança no trabalho de Fernando Diniz (CARLA CARNIEL / POOL / AFP
Sem vencer há cinco partidas na temporada, o Santos vive um período de agitação. Torcedores e conselheiros pedem a saída do técnico Fernando Diniz, mas o presidente Andres Rueda, apoiado pelo vice-presidente José Carlos de Oliveira, pretende dar tempo e reforços ao treinador.Os dois principais dirigentes do Peixe entendem que o Santos perdeu jogadores importantes nas últimas semanas (Luan Peres, Alison e Kaio Jorge negociados e Marinho lesionado) e que o treinador não teve tempo para treinar adequadamente.
Desde o início do Campeonato Brasileiro, no final do maio, o Peixe não teve mais de cinco dias de intervalo entre duas partidas. Agora, o técnico terá semana livre para treinar antes da partida do próximo sábado, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão.Além disso, o treinador pode começar a contar com os reforços contratados para o segundo semestre. O meia Augusto já ficou à disposição na partida contra o Flamengo. O zagueiro Emiliano Velazquez será apresentado nesta segunda e pode ser uma opção. Léo Baptistão já treina no clube e aguarda a documentação da China para poder estrear. Diego Tardelli pediu um prazo maior, mas em breve estará à disposição.
Outro reforço esperado para o jogo contra o Cuiabá é o atacante Marinho. Ele já está fora da equipe há mais de um mês. Seu último jogo aconteceu no dia 28 de julho, contra a Juazeirense. Já são nove jogos do Peixe sem o seu principal jogador.
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