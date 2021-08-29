Rueda sofre pressão, mas dá tempo e reforços para Diniz no Santos

Sem vencer há cinco partidas na temporada, o Santos vive um período de agitação. Torcedores e conselheiros pedem a saída do técnico Fernando Diniz, mas o presidente Andres Rueda, apoiado pelo vice-presidente José Carlos de Oliveira, pretende dar tempo e reforços ao treinador.Os dois principais dirigentes do Peixe entendem que o Santos perdeu jogadores importantes nas últimas semanas (Luan Peres, Alison e Kaio Jorge negociados e Marinho lesionado) e que o treinador não teve tempo para treinar adequadamente.

Desde o início do Campeonato Brasileiro, no final do maio, o Peixe não teve mais de cinco dias de intervalo entre duas partidas. Agora, o técnico terá semana livre para treinar antes da partida do próximo sábado, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão.Além disso, o treinador pode começar a contar com os reforços contratados para o segundo semestre. O meia Augusto já ficou à disposição na partida contra o Flamengo. O zagueiro Emiliano Velazquez será apresentado nesta segunda e pode ser uma opção. Léo Baptistão já treina no clube e aguarda a documentação da China para poder estrear. Diego Tardelli pediu um prazo maior, mas em breve estará à disposição.