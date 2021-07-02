Rueda sobre Luan Peres: "Vendido é quando assina o contrato"

O presidente Andres Rueda, do Santos, confirmou as negociações com o Olympique de Marseille, da França, pelo zagueiro Luan Peres. Segundo o cartola, o atleta ainda não está vendido e citou o empenho do Peixe para contratá-lo em janeiro."Vendido é quando assina o contrato. Quem contratou foi o Rueda, apanhei que nem barata tonta pelo valor envolvido. Eu não tinha opção, iria para finais da Libertadores sem a nossa zaga. Mesmo que tivesse dinheiro e pudesse contratar o melhor do mundo, eu tinha transfer ban. Era o Luan Peres ou Luan Peres. Fizemos operação de risco sobre aquisição se fôssemos para a final, e foi um sucesso", disse o presidente santista ao canal "Aqui se fala de Santos".Rueda ainda falou que, financeiramente, a proposta é boa para o jogador. Porém, existem circunstâncias, e isso não significa que o clube seja "obrigado" a liberar o atleta."Santos tem exposição mundial enorme e todos são cobiçados. Temos que separar consultas de propostas. Recebemos consulta que passou para proposta ao Luan Peres. Clube fez uma proposta e estamos negociando. Estamos avaliando valores envolvidos, proposta é agressiva para o jogador... Não é por querer ir que vou liberar", apontou Rueda.