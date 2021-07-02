Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rueda sobre Luan Peres: "Vendido é quando assina o contrato"

Peixe negocia com o Olympique de Marseille a venda do zagueiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jul 2021 às 20:45

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 20:45

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O presidente Andres Rueda, do Santos, confirmou as negociações com o Olympique de Marseille, da França, pelo zagueiro Luan Peres. Segundo o cartola, o atleta ainda não está vendido e citou o empenho do Peixe para contratá-lo em janeiro."Vendido é quando assina o contrato. Quem contratou foi o Rueda, apanhei que nem barata tonta pelo valor envolvido. Eu não tinha opção, iria para finais da Libertadores sem a nossa zaga. Mesmo que tivesse dinheiro e pudesse contratar o melhor do mundo, eu tinha transfer ban. Era o Luan Peres ou Luan Peres. Fizemos operação de risco sobre aquisição se fôssemos para a final, e foi um sucesso", disse o presidente santista ao canal "Aqui se fala de Santos".Rueda ainda falou que, financeiramente, a proposta é boa para o jogador. Porém, existem circunstâncias, e isso não significa que o clube seja "obrigado" a liberar o atleta."Santos tem exposição mundial enorme e todos são cobiçados. Temos que separar consultas de propostas. Recebemos consulta que passou para proposta ao Luan Peres. Clube fez uma proposta e estamos negociando. Estamos avaliando valores envolvidos, proposta é agressiva para o jogador... Não é por querer ir que vou liberar", apontou Rueda.
Além do negócio, existe o problema que o Santos tem com a Doyen. O clube santista não pagou um acordo no passado e teve as contas bloqueadas. O total da dívida ultrapassa 15 milhões de euros (R$ 90 mi).
"Tenho problema da Doyen, não adianta... Então na verdade se eu vender sem resolver Doyen eu mando o dinheiro para a Doyen e fico sem zagueiro e dinheiro? Por que foi poupado hoje? Essa consulta virou proposta e avançou. Está em um nível adiantado, mas não está fechado", completou.
Em paralelo a negociação, o jogador está fora da partida contra América-MG neste sábado, no Estádio Independência. O jogo é válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados