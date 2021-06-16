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futebol

Rueda revela consulta por Fernandinho, Andreas Pereira e Felipe Anderson

Presidente do Santos consultou os atletas para saber as condições, mas salários de dois deles e renovação de outro inviabilizaram o início de qualquer negociação...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 18:23

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 18:23

Crédito: Reprodução
O presidente do Santos, Andres Rueda, confirmou ao programa De Olho no Peixe que o Santos procurou três jogadores que atualmente estão no futebol europeu. Fernandinho, do Manchester City, Andreas Pereira, do Manchester United e Felipe Anderson, revelado no Peixe, e atualmente joga pelo West Ham, da Inglaterra.- Eu entrei em contato, sabia que era difícil, mas liguei por curiosidade. Um é o Felipe Anderson, eu nem fiz convite, só perguntei sobre os vencimentos. Ele disse: 1,4 milhões. Ai eu fui atrás do Fernandinho, mas ele disse que pensou em voltar ao Brasil, mas tinha acabado de renovar com o City. E o terceiro, meu xará, Andreas Pereira, que está louco para jogar aqui, ganhava menos que o Felipe, mas era 1,2 milhões - disse Rueda.
O presidente ainda comentou sobre o desejo da torcida pedir esses grandes reforços, mas vê como parte fundamental da gestão do clube agir com cautela para não cometer erros.- A torcida tem todo direito de pedir quem ela imagina, mas eu não posso, a gestão não pode pensar com o coração e sim com a razão. Sabemos que precisava, estamos olhando o mercado para contratações pontuais. Volto a dizer: o modelo é, em primeiro, quem tem que dizer que área que precisamos é a comissão técnica. Uma vez feito isso, temos uma área de scouts que basicamente diz que é uma boa ou não. Terceiro ponto é saber se cabe no bolso - comenta.

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