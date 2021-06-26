Rueda rebate declarações de Cléber Reis e diz: "Treinadores não queriam"

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O presidente Andres Rueda rebateu as recentes declarações do zagueiro Cléber Reis, em entrevista ao UOL Esporte. Treinando afastado e sozinho em horários alternativos ao elenco principal do Peixe, o defensor reclamou do tratamento da gestão em relação a decisão de seu futuro no clube.O comandante santista negou que o jogador esteja "encostado" e reafirmou que cumpre as obrigações financeiras com o jogador durante todo o tempo.

- O Cleber não está encostado, ele é um ativo do Santos. Foi contratado lá atrás, tem contrato em vigor, tem direitos e obrigações, o Santos tem que pagar seus salários. Mas dentro do futebol existem as preferências do treinador e dentro do que o clube oferece, ele prefere trabalhar com outros jogadores. Nesses anos os treinadores não queriam contar com o jogador dentro do quadro de jogos, mas ele continua treinando, o clube continua pagando - apontou ao canal do Jorge Nicola.Segundo Rueda, o Santos não foi procurado por nenhum clube para um empréstimo ao jogador. Na entrevista ao UOL, o jogador de 30 anos disse o clube quer "miná-lo".

- De novo, não teve nenhuma proposta de empréstimo, nenhuma. Até porque se chegasse, eu teria todo interesse em botar o jogador para jogar, é uma vitrine, e não atrapalhar. Eu senti mais a declaração do Cleber como um desabafo - completou.