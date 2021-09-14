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futebol

Rueda projeta levar discussão da Arena ao conselho do Santos em novembro

Em reunião nesta segunda, o presidente do Peixe detalhou aos conselheiros o andamento das conversas com a WTorre para a construção da nova Arena do clube...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 09:24

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 09:24
Crédito: O projeto da Nova Vila Belmiro pode ser votado pelos conselheiros em novembro (Imagem: Reprodução
O conselho deliberativo do Santos futebol clube se reuniu para tratar de assuntos interno do clube nesta segunda-feira (13). Entre os assuntos tratados, um dos principais tópicos nos dias do clube foi falado: a construção da Arena.- A parte comercial avançou muito. Em paralelo fazemos trâmites preliminares com a prefeitura. Imaginávamos trazer para o Conselho agora em setembro, mas demorou um pouco mais em função do aumento na construção civil, com aço, cimento e etc. Estamos adequando o valor do projeto às condições da arena. Em outubro deve terminar e novembro vir para o Conselho (para aprovação). Está caminhando. Não dentro do imaginado, mas relativamente bem - disse Rueda.
Recentemente, Santos e WTorre se reuniram para renovação do MOU (Memorando de Intenções) para a construção da Nova Vila Belmiro. O primeiro documento foi assinado em setembro do ano passado, ainda na gestão do ex-presidente José Carlos Peres, e tinha validade de um ano.Na reunião desta segunda, o presidente do Conselho, Celso Jatene, ainda destacou a importância de aprovar o projeto também na assembleia de sócios ainda neste ano para que as obras possam começar no início de 2022.

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