Rueda projeta levar discussão da Arena ao conselho do Santos em novembro

O conselho deliberativo do Santos futebol clube se reuniu para tratar de assuntos interno do clube nesta segunda-feira (13). Entre os assuntos tratados, um dos principais tópicos nos dias do clube foi falado: a construção da Arena.- A parte comercial avançou muito. Em paralelo fazemos trâmites preliminares com a prefeitura. Imaginávamos trazer para o Conselho agora em setembro, mas demorou um pouco mais em função do aumento na construção civil, com aço, cimento e etc. Estamos adequando o valor do projeto às condições da arena. Em outubro deve terminar e novembro vir para o Conselho (para aprovação). Está caminhando. Não dentro do imaginado, mas relativamente bem - disse Rueda.