Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rueda nega saída de Felipe Jonatan para o Fenerbahçe, da Turquia

Presidente do Santos afirmou que recusou consulta feita por clube turco...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 19:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 19:50
O presidente Andres Rueda comentou sobre a possível saída do lateral-esquerdo Felipe Jonatan para o Fenerbahçe, da Turquia. Vale lembrar que a janela para a Turquia fecha nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro. O DIÁRIO apurou que os clubes negociavam alguns detalhes para dar andamento na negociação.- Felipe Jonatan teve uma consulta. Perguntaram se por X eu venderia. E eu falei que nem a pau, Juvenal - disse o presidente ao SantosCast.
Pelo lado do lateral, Felipe Jonatan vê com bons olhos uma possível saída para o futebol europeu. Em maio de 2021, o internacional chegou a fazer uma pelo jogador, mas o Peixe foi resistente e recuso. A direção liderada por Andres Rueda, à época, não quis ‘reforçar’ um rival direto.Felipe Jonatan chegou ao Santos em março de 2019, vindo do Ceará. O Peixe pagou a multa de R$ 6 milhões pelo lateral. Durante boa parte de sua passagem, o jogador era o único disponível para lateral esquerda, principalmente após a saída de Jorge, no final de 2019.
Com Fábio Carille, no final da temporada passada, o camisa 3 chegou atuar como volante após a lesão de Guilherme Camacho, o que rendeu elogios em sua atuações.
Crédito: FelipeJonataninteressaaoFenerbahçe,daTurquia(Foto:IvanStorti/SantosFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados