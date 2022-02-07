Rueda nega saída de Felipe Jonatan para o Fenerbahçe, da Turquia

O presidente Andres Rueda comentou sobre a possível saída do lateral-esquerdo Felipe Jonatan para o Fenerbahçe, da Turquia. Vale lembrar que a janela para a Turquia fecha nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro. O DIÁRIO apurou que os clubes negociavam alguns detalhes para dar andamento na negociação.- Felipe Jonatan teve uma consulta. Perguntaram se por X eu venderia. E eu falei que nem a pau, Juvenal - disse o presidente ao SantosCast.

Pelo lado do lateral, Felipe Jonatan vê com bons olhos uma possível saída para o futebol europeu. Em maio de 2021, o internacional chegou a fazer uma pelo jogador, mas o Peixe foi resistente e recuso. A direção liderada por Andres Rueda, à época, não quis ‘reforçar’ um rival direto.Felipe Jonatan chegou ao Santos em março de 2019, vindo do Ceará. O Peixe pagou a multa de R$ 6 milhões pelo lateral. Durante boa parte de sua passagem, o jogador era o único disponível para lateral esquerda, principalmente após a saída de Jorge, no final de 2019.