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Rueda fala sobre protesto de doações com Pix e pede mais sócios ao Santos

Cartola recebeu doações simbólicas em sua conta pessoal de centenas de torcedores. Santos ainda não anunciou nenhum reforço para a temporada 2022...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2021 às 20:20

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 20:20

O Santos divulgou uma nota nesta quarta-feira falando sobre as centenas de torcedores que enviaram Pix desde o dia 16 de dezembro para a conta bancária do presidente do Peixe, Andres Rueda. A ação foi um protesto pacífico dos torcedores que reclamam nas redes sociais da morosidade do clube em contratar atletas para a próxima temporada.Foram realizadas 342 operações de 325 benfeitores, somando R$ 375,83. Andres Rueda agradeceu a iniciativa, mesmo sabendo do tom mais descontraído dos torcedores.Na nota oficial, o cartola aproveitou para pedir aos doadores que se tornem sócios do Santos. Segundo Rueda, essa é a melhor forma de colaborar efetivamente com a situação do clube.- Não sei como descobriram meu acesso. Foi uma loucura, quando abri a conta tinham centenas de Pix. Agradeço muito essa forma de apoio dos nossos torcedores, mas a melhor forma é se tornar Sócio Rei. Assim, fortalecemos cada vez mais o nosso Clube - disse o presidente, informando que a quantia depositada pelos torcedores em sua conta pessoal será transferida para o Santos.
Crédito: Em2022RuedateráseusegundoanonafrentedoPeixe(Foto:PedroErnestoGuerraAzevedo/SantosFC

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