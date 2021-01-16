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futebol

Rueda explica desconto na negociação para ter Luan Peres

Com classificação para a final da Libertadore, Santos vai comprar zagueiro ao Brugge (BEL)...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 17:26

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 17:26

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Um das primeiras conquistas de gestão Rueda, mesmo antes de assumirem a direção do Santos, foi a confirmação da permanência de Luan Peres pelo menos para a disputa da reta final da Copa Libertadores da América. Nesta sexta-feira, o presidente detalhou o acordo que foi feito o Club Brugge (Bélgica). -No caso do Luan Peres, montamos uma engenharia esportiva. Conseguimos registrar o empréstimo dele faltando uma hora do registro na Fifa. Fizemos acordo, pagamos um determinado valor para prorrogar empréstimo e um comprometimento de comprar se passarmos de fase - explicou.O Santos deve pagar em torno de 3 milhões de euros pela contratação em definitivo do jogador, mas o clube da Bélgica ainda pode ouvir outras propostas pelo zagueiro.- Valor menor que os 5 milhões de euros previstos. Existe uma cláusula que se Brugge tiver proposta maior do acertado com o Santos nós cobrimos ou jogador pode ir para outro clube.
Titular absoluto da equipe nesta temporada, Luan compõe a zaga ao lado de Lucas Veríssimo. Com 26 anos, o jogador tem passagens por Ituano, Ponte Preta e Fluminense. O Peixe é o clube em que Luan Peres atuou mais partidas na carreira - são 54 jogos com a camisa alvinegra.
Luan Peres deve ser titular do Santos na grande final da Copa Libertadores da América, que será disputada no próximo dia 30 de janeiro, contra o rival Palmeiras, no Maracanã.

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