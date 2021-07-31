Rueda diz que procura defender interesses do Santos em negociações

O Santos segue negociando as saídas do volante Alison e do atacante Kaio Jorge. Segundo o presidente Andres Rueda, nenhum acordo foi assinado em ambos os casos, mas as negociações continuam.“Eu só falo que está vendido e comprado depois de assinar o contrato. Eu ainda não assinei contrato do Alison. Do Kaio Jorge continuamos conversando e negociando. Tanto Alison quanto o Kaio Jorge não têm nada definitivo, e assim que tiver, todos ficarão sabendo. O presidente tem por obrigação defender os interesses do clube e é isso que estou fazendo”, disse o cartola para o programa Estádio 97, da rádio Energia 97FM.Segundo apuração do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, com pré-contrato acertado com o atacante, a Juventus não pretende aumentar o valor oferecido de € 3 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões na cotação atual). Sem clima, Kaio Jorge não deve mais entrar em campo pelo Santos. Existe até a possibilidade do camisa 9 seguir somente treinando até dezembro caso um acordo entre as partes não ocorra.Em relação a Alison, a proposta pelo volante é de US$ 800 mil do Al Hazem, da Arábia Saudita. O Peixe tenta melhorar esses valores após o aval do atleta para dar continuidade na negociação.