Rueda descarta retorno de Soteldo ao Santos em 2022 por questões financeiras

O presidente Andres Rueda descartou um possível retorno do meia-atacante venezuelano Yeferson Soteldo ao Santos para 2022, em entrevista à Tribuna. A insatisfação de Soteldo na Major League Soccer e o desejo de retorno ao futebol brasileiro geraram rumores sobre uma possível volta do ex-camisa 10 ao Peixe.- Não vamos trazer o Soteldo. E estou sendo bem sincero em relação a isso. Ele já atingiu um patamar salarial e de condições contratuais que não se encaixariam na parte financeira do Santos. Na parte futebolística, não tenho dúvidas de que é um excelente jogador, mas na parte financeira o clube não tem condições de trazer esse jogador - afirmou Rueda.O jogador foi vendido pelo Santos ao Toronto em abril por US$ 6 milhões (cerca de R$ 33 milhões). Soteldo tem vínculo com o Toronto até dezembro de 2024. Com a camisa do Santos, o baixinho venezuelano atuou por duas temporada, somando 104 partidas e anotando 20 gols.