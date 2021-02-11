Rueda confirma saída de Cuca e não tem pressa para contratar substituto

Crédito: Cuca vai deixar o Santos após o Campeonato Brasileiro (Imagem: Reprodução/Dugout

Pela primeira vez, o presidente santista Andres Rueda confirmou a saída do técnico Cuca ao final da temporada. O mandatário deu entrevista ao programa De Olho no Peixe, da Rádio Nova FM, e falou sobre a decisão do treinador e a busca por um substituto.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- O fato real é que o Cuca realmente não vai ficar no Santos após o final do seu contrato. A gente está procurando alternativas no mercado. Mais do que nomes, temos o perfil, que gosto de jogar para frente, com a base e seja um parceiro. Estamos encaixando os candidatos no perfil, para depois ter conversas mais aprofundadas - afirmou o dirigente.

Muitos nomes têm sido avaliados pelo Santos, alguns estrangeiros, com Hernán Crespo, Ariel Holan e Sebastian Beccacece, mas o presidente não declara preferência por um técnico de fora ou brasileiro.- O mais importante não é ser brasileiro ou estrangeiro. Importante é perfil. Um dos pontos é que a condição financeira esteja dentro da possibilidade do clube - analisou.

O nome que está mais próximo do Santos é Tiago Nunes. Os representantes do treinador já confirmaram conversas e as partes estão conversando sobre salários. Apesar disso, Rueda garante que é tudo especulação e não tem pressa para a decisão. Ele lembrou até da comissão técnica permanente do clube, que conta com Marcelo Fernandes, como possibilidade de assumir ao menos por um período.

- Nossa estratégia é não divulgar nada. Tudo é especulação. Se planta muita notícia nesse sentido. Do Santos, oficialmente, não saiu absolutamente nada. A posição oficial é que estamos analisando o mercado, dentro do perfil que a gente deseja. O Santos tem sua comissão técnica permanente. Tudo no seu tempo - completou.