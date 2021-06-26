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futebol

Rueda confirma conversas com Matías Lacava, o Messi venezuelano

Cartola diz que clube monitora situação do jogador, que quer vir para a Vila...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 21:12

LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2021 às 21:12
Crédito: Divulgação/ Benfica
O Santos consultou o meia-atacante Matías Lacava, do Puerto Cabello (VEN). O jogador de 18 anos é considerado uma grande promessa na Venezuela e tem passagem pelas categorias de base do Barcelona, onde ganhou o apelido de "Messi venezuelano". O jogador também passou pelo Benfica, de Portugal.O presidente do Peixe, Andres Rueda, confirmou que abriu conversas com o jogador para entender a situação contratual do atleta, porém nenhuma proposta foi finalizada."O Lacava eu diria o seguinte, vou inventar mais uma condição. Entre consulta e proposta, está no meio. É um jogador que a gente vem monitorando há muito tempo. A gente tem consultas e sabemos do interesse dele vir para a gente, mas ainda não se transformou a consulta em proposta. Estamos conversando. Conversar não quer dizer que estamos em processo de contratação", disse o cartola ao Canal do jornalista Jorge Nicola.Aos 9 anos, o time da Catalunha rescindiu com o venezuelano pelo receio de sofrer uma punição da Fifa pela contratação de um atleta menor de idade. As características do jogador são parecidas com as de Soteldo, que chegou ao Santos em 2019 e caiu nas graças da torcida do Peixe. Rápido, Matías Lacava, de 1,62m e atua como ponta e meia.
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