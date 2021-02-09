Rueda apresenta contas e alerta Conselho sobre situação do Santos

Crédito: Andrés Rueda projeta diminuição da folha do Santos (Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/SantosFC

O Conselho do Santos se reuniu na noite desta segunda-feira para, entre outras coisas, aprovar o novo organograma do clube. O encontro, no entanto, ficou marcado pela explanação da situação financeira do clube pelo presidente Andrés Rueda, que deixou os conselheiros em estado de alerta.

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroDe acordo com Rueda, o Santos teve de pagar mais de R$ 7 milhões de impostos atrasados apenas neste início de 2021. Pouco mais de R$ 3 milhões eram de parcelas atrasadas do Profut, que poderiam gerar a exclusão do Peixe do programa de refinanciamento de dívidas dos clubes com a União.Na apresentação, Rueda deixou claro que o clube deve demorar a resolver os problemas financeiros, que a situação pode se agravar com punições nos casos Barcelona-Gabigol e Cueva e destacou mais uma vez a necessidade de redução de despesas. Ao DIÁRIO, ele afirmou que precisava cortar em cerca de 30% a folha salarial do clube.