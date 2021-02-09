Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rueda apresenta contas e alerta Conselho sobre situação do Santos

Peixe terá de cortar despesas e não tem como investir em grandes contratações...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2021 às 10:50

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 10:50

Crédito: Andrés Rueda projeta diminuição da folha do Santos (Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/SantosFC
O Conselho do Santos se reuniu na noite desta segunda-feira para, entre outras coisas, aprovar o novo organograma do clube. O encontro, no entanto, ficou marcado pela explanação da situação financeira do clube pelo presidente Andrés Rueda, que deixou os conselheiros em estado de alerta.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroDe acordo com Rueda, o Santos teve de pagar mais de R$ 7 milhões de impostos atrasados apenas neste início de 2021. Pouco mais de R$ 3 milhões eram de parcelas atrasadas do Profut, que poderiam gerar a exclusão do Peixe do programa de refinanciamento de dívidas dos clubes com a União.Na apresentação, Rueda deixou claro que o clube deve demorar a resolver os problemas financeiros, que a situação pode se agravar com punições nos casos Barcelona-Gabigol e Cueva e destacou mais uma vez a necessidade de redução de despesas. Ao DIÁRIO, ele afirmou que precisava cortar em cerca de 30% a folha salarial do clube.
O presidente também explicou o bloqueio das cotas de TV pelo não pagamento da última parcela do acordo com a Doyen, que o prazo para cobrar judicialmente o Barcelona pela não realização do segundo amistoso previsto na venda de Neymar expirou e destacou a necessidade de vender outros jogadores nesta temporada para melhorar o fluxo de caixa do Santos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados