Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rueda afirma que Santos e WTorre estão na parte comercial da Arena

Presidente do Peixe reforça confiança na construção da Nova Vila Belmiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2021 às 10:02

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 10:02

Crédito: Santos segue em conversas com a WTorre para a construção da Nova Vila (Imagem: Reprodução
O presidente do Santos, Andres Rueda, comentou na manhã desta quinta-feira (9) o andamento do projeto da Nova Vila Belmiro. Segundo o dirigente, o Peixe busca fechar o acordo comercial com a WTorre.- Continuamos as reuniões. Projeto da arena está de pé. Estamos no finalmente da parte comercial, com a carta de interesses com a WTorre. Depois é Conselho, Assembleia, Prefeitura e começar a obra - comentou Rueda.
Recentemente, Santos e WTorre se reuniram para renovação do MOU (Memorando de Intenções) para a construção da Nova Vila Belmiro. O primeiro documento foi assinado em setembro do ano passado, ainda na gestão do ex-presidente José Carlos Peres, e tinha validade de um ano.“A renovação do memorando, feita nesta terça-feira, reforça nosso compromisso em buscar o melhor modelo de negócios para todas as partes envolvidas no projeto: o clube, a WTorre e o torcedor santista. Grandes avanços foram feitos hoje e estamos empenhados em entregar um projeto a altura da grandeza do Santos”, reforça Luis Davantel, CFO da WTorre S.A, em agosto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES
Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados