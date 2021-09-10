Rueda afirma que Santos e WTorre estão na parte comercial da Arena

O presidente do Santos, Andres Rueda, comentou na manhã desta quinta-feira (9) o andamento do projeto da Nova Vila Belmiro. Segundo o dirigente, o Peixe busca fechar o acordo comercial com a WTorre.- Continuamos as reuniões. Projeto da arena está de pé. Estamos no finalmente da parte comercial, com a carta de interesses com a WTorre. Depois é Conselho, Assembleia, Prefeitura e começar a obra - comentou Rueda.

Recentemente, Santos e WTorre se reuniram para renovação do MOU (Memorando de Intenções) para a construção da Nova Vila Belmiro. O primeiro documento foi assinado em setembro do ano passado, ainda na gestão do ex-presidente José Carlos Peres, e tinha validade de um ano.“A renovação do memorando, feita nesta terça-feira, reforça nosso compromisso em buscar o melhor modelo de negócios para todas as partes envolvidas no projeto: o clube, a WTorre e o torcedor santista. Grandes avanços foram feitos hoje e estamos empenhados em entregar um projeto a altura da grandeza do Santos”, reforça Luis Davantel, CFO da WTorre S.A, em agosto.