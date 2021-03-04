Rueda admite possibilidade de Kaio Jorge deixar o Santos de graça

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O presidente santista Andrés Rueda admitiu a dificuldade para renovar com o atacante Kaio Jorge, em entrevista à TV Santa Cecília, de Santos. O dirigente confirmou que o Menino da Vila pode sair de graça em alguns meses, mas reforçou que está em negociação com os representantes do atleta e que a prioridade é renovar com o camisa 9, depois pensar em futura venda.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Situação do Kaio é muito complicada, mais um pepino para a gente descascar. Está a três ou quatro meses de entrar naquele período que ele pode assinar um pré-contrato com outro time e sair de graça, sem deixar nada para o Santos. A gente está em negociações a praticamente um mês, um mês e meio com jogador e seus empresários para tentar equacionar essa situação. O objetivo maior do Santos hoje não é vender o Kaio Jorge, nosso objetivo é não perder de graça um jogador onde o clube investiu, acreditou...uma vez renovar seu contrato, com calma, aí tem que ver, jogador é muito visado no mercado europeu e vamos ver o que a gente faz - explicou Rueda.

Quando questionado sobre a posição dos representantes de Kaio Jorge, o presidente voltou a falar sobre a desconfiança e quebra de promessas das outras gestões que travam as negociações. Outros jogadores também reclamaram sobre o tratamento no passado, mas Rueda se mostrou otimista.- Desde que a gente assumiu começamos a conversar. Era um assunto prioritário. No começo sentimos que existia uma má vontade com o Santos. Não só no caso dele, de alguns jogadores que reclamavam muito da maneira com que foram tratados em outras gestões, com quebra de promessas. Existia uma certa desconfiança com o que seria conversado. Depois mostramos pouco a pouco que não prometeríamos nada que não poderíamos cumprir.

- E foi mudando hoje, da parte dos empresários, está mais confortável. São conversas fracas. Eu fui transparente com eles, não adianta sentar numa mesa sabendo que está perdendo... Tenho quatro meses, ninguém é bobo. E assim, dinheiro é alto. Está a quatro meses de ter passe na mão, mas mostrando interesse e transparência, explicando tudo, acaba gerando credibilidade. Acredito muito fortemente que vamos chegar num denominador comum. Tenho muita confiança nisso - completou Rueda.