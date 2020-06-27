Rubens Lopes rebate críticas à volta do Carioca: 'Importante cadeia produtiva e geradora de empregos'

Crédito: Rubens Lopes definiu o protocolo 'Jogo Seguro' como exemplo a ser seguido pela sociedade (Reprodução / Fferj

O presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Fferj), Rubens Lopes, se manifestou em meio às críticas sobre a volta do futebol carioca. Em vídeo divulgado na noite desta sexta-feira, o dirigente disparou.

- O futebol é uma atividade não essencial e de lazer para quem assiste, para quem torce. Na realidade, é uma atividade laborativa de importante cadeia produtiva, geradora de empregos e sustento de uma infinidade de famílias. Por isso, não pode deixar de ser tratada com responsabilidade e segurança - disse.Rubens Lopes, presidente da Ferj, divulgou um vídeo defendendo a volta do Carioca: pic.twitter.com/H9CaVJayUf— Vinícius Faustini (@v_faustini) June 27, 2020 Em seguida, Rubens Lopes apontou a maneira como a Federação vem conduzindo a retomada da competição em meio à pandemia do novo coronavírus no estado.

- É exatamente isso que o Rio de Janeiro fez como exemplo para a cidade, para o país e para o mundo de que é possível desenvolver esta atividade de forma segura tanto para aqueles que a praticam quanto para a população - e, em seguida, destacou o protocolo para treinos e partidas:

- O chamado protocolo "Jogo Seguro", debatido, elaborado, aprovado com a participação dos médicos de todos os clubes, de especialistas, de experts, com bases puramente científicas, com fundamentos nas ciências médicas, elogiados por órgãos governamentais até por se constituir num bom serviço à sociedade deve ser um bom exemplo a ser seguido. Este é o nosso entendimento - complementou o dirigente.

A quarta rodada da Taça Rio será reiniciada neste domingo, com quatro partidas: Botafogo x Cabofriense, às 11h, Madureira x Resende, às 15h45, Vasco x Macaé, às 16h e Fluminense x Volta Redonda, às 19h. Todas as partidas terão portões fechados e medidas severas de segurança no combate à COVID-19.