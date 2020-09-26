Rúben Dias, a caminho do City, se emociona na despedida do Benfica

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O triunfo deste sábado do Benfica sobre o Moreirense por 2 a 0, pelo Campeonato Português, foi marcante para Rúben Dias. O defensor entrou em campo com a braçadeira de capitão, fez um gol e, no fim da partida, estava emocionado. Na entrevista, deixou entendido que o negócio envolvendo o Benfica e o Manchester City está finalizado e que ele deve ter feito a sua última partida pelo clube lisboeta.

- Foi um jogo importante para mim e consagrá-lo um gol foi especial. Um momento especial e todos sabem o motivo. As pessoas marcam as nossas vidas e o clube também. Só tenho a dizer que tudo foi especial para mim e usar a braçadeira - disse, quase às lágrimas.

Vale lembrar que o jornal 'A Bola' publicou que Benfica aceitou a proposta do Manchester City para levar o defensor : 65 milhões de euros (R$ 450 milhões) mais o zagueiro Otamendi. Dias tem 23 anos e também integra a Seleção de Portugal. Ele começou no Estrela da Amadora, mas chegou ao Benfica quando tinha 12 anos.

Na coletiva, o treinador Jorge Jesus disse que a saída de Ruben Dias tem muito a ver com a eliminação do Benfica na Champions (caiu na quarta fase diante do PAOK/GRE).