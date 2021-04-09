Ruan Santos, zagueiro das categorias de base do Palmeiras, destaca treino com profissionais: ‘Chance de mostrar meu potencial’

Enquanto Abel Ferreira comandou, na Argentina, o treinamento da equipe que venceu o Defensa y Justicia na noite da última quarta-feira (07), os atletas que não viajaram para o país vizinho continuaram realizando atividades físicas e táticas na Academia de Futebol, em São Paulo. Sob comando de membros da comissão técnica, seis novidades do sub-20 treinaram ao lado de Gabriel Menino, Danilo Barbosa, Gabriel Veron, Alan Guimarães e Gabriel Silva.Titular da categoria sub-17 ao longo da temporada 2020, o defensor Ruan Santos foi um dos escolhidos pela comissão para realizar o trabalho ao lado do elenco principal, e conversou de maneira exclusiva com o LANCE!/NOSSO PALESTRA após o treinamento. Ao lado dele, também atuaram o lateral-esquerdo Ian Custódio, os meias Diogo Crispim, João Manoel ‘Choco’ e Carcelen, além do atacante Victor Henrique, todos do sub-20.
Com 15 jogos e um gol marcado pelo sub-17, além de mais uma partida com o sub-20 em 2020, Ruan se destaca por ser um zagueiro de bom passe, algo que o Palmeiras preza em suas categorias de formação. Com 1,87m de altura, consegue aliar o bom porte físico com fundamentos e velocidade.
Perguntado sobre a sensação de treinar com o elenco principal, o defensor de 18 anos disse que essa é sempre uma chance de mostrar seu potencial para a comissão. Ainda na mesma resposta, enfatizou que espera participar mais vezes nesta temporada, uma vez que projeta bons resultados em 2021.– Treinar com o profissional sempre é uma excelente chance de mostrar meu potencial, venho trabalhando dia a dia e espero poder treinar mais vezes ao decorrer da temporada. Também espero voltar aos campeonatos na categoria sub-20, fazer bons jogos e conquistar títulos. A expectativa é grande! Temos um ótimo time e vamos buscar ganhar todos os campeonatos da temporada.
Filho de Narciso, ex-jogador e ídolo do Santos, Ruan Santos é visto como uma grande promessa dentro das categorias de base do Palmeiras. O jovem, que completará 19 anos nesta temporada, possui contrato com o clube até setembro de 2023 e tem uma multa rescisória milionária, de 80 milhões de euros – R$ 530 milhões, na cotação atual.
Dentro do clube palestrino há três temporadas, Ruan chegou ao Verdão após ser descoberto na Portuguesa Santista, e já conquistou quatro títulos na base alviverde. Em 2017, seu primeiro ano, foi campeão da Paulista Cup Sub-14, torneio organizado pelo Desportivo Brasil, clube do interior paulista. Em 2018, levantou o troféu da Copa Votorantim e da We Love Football Sub-15, disputada em solos italianos. Em 2019, conquistou a FAM Cup e foi vice campeão Paulista Sub-17. No entanto, antes mesmo de chamar atenção na Briosa, o defensor mostrava sua habilidade no sub-11 do São Vicente, em 2014. Quando perguntado sobre a ascensão entre um time inexpressivo no cenário do futebol brasileiro ao atual campeão da Libertadores em menos de dez anos, Ruan revelou que sempre sonhou alto e acreditou em seu potencial.
– Sempre fui um garoto que sonhei alto, acreditava no meu potencial e sabia que um dia iria chegar em um clube tão grande igual o Palmeiras, mesmo com dificuldades, trabalhei muito nesses 10 anos e continuo trabalhando muito cada vez mais para colher mais frutos lá na frente.
Com os campeonatos das categorias de base parados em decorrência do agravamento da pandemia do novo coronavírus no Brasil, Ruan ainda não entrou em campo na temporada 2021, porém, continua treinando com o restante do elenco sub-20 na Academia de Futebol II, em Guarulhos. Observado pela comissão técnica de Abel Ferreira, não será surpresa ver o jovem mais vezes com o time principal.