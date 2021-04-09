Ruan Santos, zagueiro das categorias de base do Palmeiras, destaca treino com profissionais: ‘Chance de mostrar meu potencial’

Crédito: Vinicius Vieira/V2MM

Enquanto Abel Ferreira comandou, na Argentina, o treinamento da equipe que venceu o Defensa y Justicia na noite da última quarta-feira (07), os atletas que não viajaram para o país vizinho continuaram realizando atividades físicas e táticas na Academia de Futebol, em São Paulo. Sob comando de membros da comissão técnica, seis novidades do sub-20 treinaram ao lado de Gabriel Menino, Danilo Barbosa, Gabriel Veron, Alan Guimarães e Gabriel Silva.Titular da categoria sub-17 ao longo da temporada 2020, o defensor Ruan Santos foi um dos escolhidos pela comissão para realizar o trabalho ao lado do elenco principal, e conversou de maneira exclusiva com o LANCE!/NOSSO PALESTRA após o treinamento. Ao lado dele, também atuaram o lateral-esquerdo Ian Custódio, os meias Diogo Crispim, João Manoel ‘Choco’ e Carcelen, além do atacante Victor Henrique, todos do sub-20.

Com 15 jogos e um gol marcado pelo sub-17, além de mais uma partida com o sub-20 em 2020, Ruan se destaca por ser um zagueiro de bom passe, algo que o Palmeiras preza em suas categorias de formação. Com 1,87m de altura, consegue aliar o bom porte físico com fundamentos e velocidade.

Perguntado sobre a sensação de treinar com o elenco principal, o defensor de 18 anos disse que essa é sempre uma chance de mostrar seu potencial para a comissão. Ainda na mesma resposta, enfatizou que espera participar mais vezes nesta temporada, uma vez que projeta bons resultados em 2021.– Treinar com o profissional sempre é uma excelente chance de mostrar meu potencial, venho trabalhando dia a dia e espero poder treinar mais vezes ao decorrer da temporada. Também espero voltar aos campeonatos na categoria sub-20, fazer bons jogos e conquistar títulos. A expectativa é grande! Temos um ótimo time e vamos buscar ganhar todos os campeonatos da temporada.

Filho de Narciso, ex-jogador e ídolo do Santos, Ruan Santos é visto como uma grande promessa dentro das categorias de base do Palmeiras. O jovem, que completará 19 anos nesta temporada, possui contrato com o clube até setembro de 2023 e tem uma multa rescisória milionária, de 80 milhões de euros – R$ 530 milhões, na cotação atual.

Dentro do clube palestrino há três temporadas, Ruan chegou ao Verdão após ser descoberto na Portuguesa Santista, e já conquistou quatro títulos na base alviverde. Em 2017, seu primeiro ano, foi campeão da Paulista Cup Sub-14, torneio organizado pelo Desportivo Brasil, clube do interior paulista. Em 2018, levantou o troféu da Copa Votorantim e da We Love Football Sub-15, disputada em solos italianos. Em 2019, conquistou a FAM Cup e foi vice campeão Paulista Sub-17. No entanto, antes mesmo de chamar atenção na Briosa, o defensor mostrava sua habilidade no sub-11 do São Vicente, em 2014. Quando perguntado sobre a ascensão entre um time inexpressivo no cenário do futebol brasileiro ao atual campeão da Libertadores em menos de dez anos, Ruan revelou que sempre sonhou alto e acreditou em seu potencial.

– Sempre fui um garoto que sonhei alto, acreditava no meu potencial e sabia que um dia iria chegar em um clube tão grande igual o Palmeiras, mesmo com dificuldades, trabalhei muito nesses 10 anos e continuo trabalhando muito cada vez mais para colher mais frutos lá na frente.