Ruan Santos, do Palmeiras, relembra gol diante do São Paulo antes de Choque-Rei

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Visando a liderança do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Palmeiras encara o São Paulo na tarde desta segunda-feira (23), às 16h15, no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia-SP, pela 12ª rodada da primeira fase da competição. A partida será transmitida pelo SporTV e terá cobertura do Nosso Palestra.

Com 23 pontos ganhos (sete vitórias, dois empates e duas derrotas), o Verdão ocupa a segunda colocação do Brasileirão, atrás apenas do próprio São Paulo, com 26. Em caso de vitória no confronto, os comandados de Wesley Carvalho podem assumir a ponta da tabela, a depender do saldo de gols.Antes da partida, o zagueiro Ruan Santos, de 17 anos, conversou com EXCLUSIVIDADE ao NOSSO PALESTRA, projetando o duelo e relembrando do seu último encontro com o Tricolor Paulista, partida na qual o defensor ‘virou atacante’ e marcou seu segundo gol na temporada 2020.

Na ocasião, Alviverdes e Tricolores duelavam pela semifinal da Copa do Brasil Sub-17. Após perder o primeiro confronto por 2 a 0, o Palmeiras conseguiu reverter o placar no jogo de volta e levou a decisão aos pênaltis. O segundo tento palestrino surgiu de um arremate de Ruan na pequena área, aos 32 minutos da etapa final. Apesar do esforço, a equipe foi eliminada nas penalidades.

– Fazer gol é um momento bem diferente para um zagueiro. Nossa função é evitar o gol do adversário, mas em bolas paradas a nosso favor sempre vamos ao ataque para poder ajudar. Fiquei feliz em poder marcar e ajudar a equipe a igualar o placar e seguir para os pênaltis. Infelizmente não conseguimos a classificação na Copa do Brasil Sub-17, mas foi uma partida de muita importância para nós. Nestas horas vemos no que podemos melhorar para as próximas decisões. Creio que nos ensinou muito. Se não tivesse ensinado, não estaríamos brigando pela liderança do Brasileiro Sub-20 neste momento – relembrou.Promovido ao sub-20 no início da temporada 2021, o jovem zagueiro já soma 13 partidas na categoria, com oito vitórias e quase 40% de jogos sem sofrer gols. Vindo de três jogos sem perder no Brasileirão e brigando no pelotão de elite do campeonato, Ruan analisou o momento vivido pelo grupo, que apresenta um futebol consistente e bom momento na temporada.

– Temos um elenco muito forte, novo e com grande potencial. Estamos muito alinhados entre a gente, com os mesmos objetivos. Acredito que isso vem refletindo muito em campo. Quando todos estão focados nas mesmas coisas, os resultados aparecem. Sabemos que se dermos o nosso máximo, temos totais condições de chegar ao topo. É isso que estamos buscando – analisou.

Para finalizar, o defensor ressaltou a preparação para o clássico desta segunda-feira e evidenciou a importância de vencer o Choque-Rei para consolidar o bom momento e conseguir alcançar a liderança.placeholder– Clássico é clássico, um jogo a parte. Sabemos que será uma partida muito importante para nós, vale a liderança de uma competição tão disputada como o Campeonato Brasileiro. Temos consciência da grande equipe que iremos enfrentar, mas também temos todo o conhecimento de nossa capacidade de poder vencer. Estamos trabalhando muito forte para isso. O professor Wesley fala para gente que clássico sempre temos de dar algo a mais e deixar o dobro de nós em campo. Jogaremos para isso – completou.