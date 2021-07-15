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futebol

Ruan Assis comemora sequência na equipe de Aspirantes do Coritiba

Jogador que confessa ter ansiedade por estrear no profissional reconhece importância de passagem pelo processo de preparação...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 13:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jul 2021 às 13:50
Crédito: Atacante de 17 anos já atua no Sub-23 (AGIF
Um dos nomes do Coritiba na conquista recente da Copa do Brasil Sub-20, o atacante Ruan Assis, com apenas 17 anos de idade, está ganhando seu espaço, agora, no time de aspirantes do clube. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jogador que ajudou o Coxa na goleada por 3 a 0 diante do Juventude na última semana comentou sobre a sequência que vem tendo nas categorias de base do Verdão e de como ele tem lidado com o processo de evolução.
- Eu estou lidando bem com isso graças a todo trabalho feito dentro do clube, tanto com os profissionais que acreditaram em mim e também o trabalho que é feito pelo psicólogo. Claro que passa também pela confiança dos meus colegas em campo que foi muito importante também. Me adaptei muito rápido e o destaque vem através de uma coisa, que é trabalho. Então, com a confiança de todos, trabalhando forte todos os dias, escutando muito os profissionais e dando o máximo em campo, as coisas estão acontecendo muito bem para mim - comentou Ruan.
O atacante precisou pular algumas etapas no clube por conta da pandemia da Covid-19. Nascido em 2004, passou do Sub-15 direto para o Sub-20, mas se adaptou bem e foi peça importante para o time do técnico José Leão, na conquista da Copa do Brasil Sub-20. Pensando nessa situação excepcional de "queimar etapas", ele falou da importância do trabalho realizado nas categorias anteriores para chegar bem preparado no Aspirantes.
- O trabalho feito fora de campo é para que a gente consiga chegar bem nas categorias acima. Sou um atleta 2004 e estou conseguindo jogar e ajudar meu time no Aspirantes. Claro que não é fácil, mas tem que ter muito trabalho, muito foco. O professor Leão me ajudou muito, me aconselhou bastante junto com o professor Allan, que é auxiliar dele. Preciso fazer minha parte, jogar e, fora de campo, sempre ouvir, fazer o que eles pedem. O trabalho vem sendo muito bem feito pelo staff do clube e graças a Deus pude chegar muito mais preparado no Sub-23 - emendou o jogador.
Como era de se esperar, Ruan Assis que não esconde a vontade de chegar ao profissional do Coritiba. Entretanto, sabe do processo que precisa passar para alcançar essa meta:
- Eu venho pulando etapas e sempre estou pensando na frente. Estava no Sub-17 pensando no Sub-20. Quando subi e fizemos a campanha muito boa no Sub-20, foquei em alcançar o Aspirantes onde estou hoje. Estou trabalhando muito dentro desse processo. Claro que sonho em chegar ao profissional e em seguir minha caminhada dentro do clube, que está sendo muito bem feita. Tem muita coisa pela frente e sei que não é apenas subir o atleta. O clube está me preparando da melhor forma para me colocar lá em cima e pode ter certeza que o que precisar vou procurar corresponder da melhor forma possível. Estou esperando meu momento e minha oportunidade como até hoje esperei e sempre pude estar correspondendo em campo.

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