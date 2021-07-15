Ruan Assis comemora sequência na equipe de Aspirantes do Coritiba

Crédito: Atacante de 17 anos já atua no Sub-23 (AGIF

Um dos nomes do Coritiba na conquista recente da Copa do Brasil Sub-20, o atacante Ruan Assis, com apenas 17 anos de idade, está ganhando seu espaço, agora, no time de aspirantes do clube. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jogador que ajudou o Coxa na goleada por 3 a 0 diante do Juventude na última semana comentou sobre a sequência que vem tendo nas categorias de base do Verdão e de como ele tem lidado com o processo de evolução.

- Eu estou lidando bem com isso graças a todo trabalho feito dentro do clube, tanto com os profissionais que acreditaram em mim e também o trabalho que é feito pelo psicólogo. Claro que passa também pela confiança dos meus colegas em campo que foi muito importante também. Me adaptei muito rápido e o destaque vem através de uma coisa, que é trabalho. Então, com a confiança de todos, trabalhando forte todos os dias, escutando muito os profissionais e dando o máximo em campo, as coisas estão acontecendo muito bem para mim - comentou Ruan.

O atacante precisou pular algumas etapas no clube por conta da pandemia da Covid-19. Nascido em 2004, passou do Sub-15 direto para o Sub-20, mas se adaptou bem e foi peça importante para o time do técnico José Leão, na conquista da Copa do Brasil Sub-20. Pensando nessa situação excepcional de "queimar etapas", ele falou da importância do trabalho realizado nas categorias anteriores para chegar bem preparado no Aspirantes.

- O trabalho feito fora de campo é para que a gente consiga chegar bem nas categorias acima. Sou um atleta 2004 e estou conseguindo jogar e ajudar meu time no Aspirantes. Claro que não é fácil, mas tem que ter muito trabalho, muito foco. O professor Leão me ajudou muito, me aconselhou bastante junto com o professor Allan, que é auxiliar dele. Preciso fazer minha parte, jogar e, fora de campo, sempre ouvir, fazer o que eles pedem. O trabalho vem sendo muito bem feito pelo staff do clube e graças a Deus pude chegar muito mais preparado no Sub-23 - emendou o jogador.

Como era de se esperar, Ruan Assis que não esconde a vontade de chegar ao profissional do Coritiba. Entretanto, sabe do processo que precisa passar para alcançar essa meta: