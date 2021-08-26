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futebol

Rotina amarga! Grêmio leva outra goleada do Flamengo

Tricolor não tem levado sorte quando encontra o time do Rio de Janeiro...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 07:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 07:25
Crédito: Grêmio foi goleado mais uma vez (Alexandre Vidal / Flamengo
O torcedor do Grêmio certamente terá pesadelos com o Flamengo. Na noite da última quarta-feira, o Tricolor entrou em campo disposto a encarar de frente o adversário e acabou goleado por 4 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O placar chamou a atenção de todos devido a vantagem numérica do Grêmio, que jogou com um homem a mais ao longo da etapa final.Virou Rotina
Para deixar o revés mais pesado, perder do Flamengo de goleada virou rotina para o torcedor do Grêmio. Antes das quartas de final da Copa do Brasil, o Rubro-Negro havia massacrado o Tricolor na Liberta 2019 (5 x 1) e Brasileirão 2020 (4 x 2).
Por falar no jogo da última edição do Campeonato Brasileiro, o Flamengo emplacou a sua segunda goleada consecutiva em cima do Tricolor na Arena em Porto Alegre.

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