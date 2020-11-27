Rosto de Maradona é estampado em CT do Santos, mas vandalizado poucas horas depois

O rosto do ídolo do futebol Diego Armando Maradona, que faleceu nesta quarta-feira (25), por decorrência de uma parada de cardiorrespiratória, em Buenos Aires, foi pintado no muro do Centro de Treinamentos do Santos na noite desta quinta-feira (26). Porém, nesta sexta-feira (27) amanheceu vandalizado.

Durante as diversas homenagens a um dos maiores atletas do futebol em todo planeta, que, inclusive, fez o estádio Beira Rio, do Internacional, trocar as luzes vermelhas pelas azuis, cor do Grêmio, seu maior rival, para solidarizar-se ao Boca Júniors, equipe de Maradona na Argentina, um ato de vandalismo manchou, de forma literal, a empatia em meio ao sentimento de luto.O muro do CT santista é caracterizado por estampar o rosto de ídolos do clube, imortalizado em suas grandes conquistas, portanto, a imagem de Maradona, que nunca atuou pelo Peixe, gerou críticas de alguns torcedores nas redes sociais, assim que divulgada.