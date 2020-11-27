AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rosto de Maradona é estampado em CT do Santos, mas vandalizado poucas horas depois
futebol

Rosto de Maradona é estampado em CT do Santos, mas vandalizado poucas horas depois

Homenagem ao ídolo argentino, falecido na quarta-feira (25), já havia gerado discordâncias por torcedores santistas nas redes sociais...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 10:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 nov 2020 às 10:56
Crédito: Reprodução
O rosto do ídolo do futebol Diego Armando Maradona, que faleceu nesta quarta-feira (25), por decorrência de uma parada de cardiorrespiratória, em Buenos Aires, foi pintado no muro do Centro de Treinamentos do Santos na noite desta quinta-feira (26). Porém, nesta sexta-feira (27) amanheceu vandalizado.
Durante as diversas homenagens a um dos maiores atletas do futebol em todo planeta, que, inclusive, fez o estádio Beira Rio, do Internacional, trocar as luzes vermelhas pelas azuis, cor do Grêmio, seu maior rival, para solidarizar-se ao Boca Júniors, equipe de Maradona na Argentina, um ato de vandalismo manchou, de forma literal, a empatia em meio ao sentimento de luto.O muro do CT santista é caracterizado por estampar o rosto de ídolos do clube, imortalizado em suas grandes conquistas, portanto, a imagem de Maradona, que nunca atuou pelo Peixe, gerou críticas de alguns torcedores nas redes sociais, assim que divulgada.
Tratado como "deus" na Argentina, Diego Armando sempre foi colocado pelos portenhos como superior a Pelé, como maior jogador da história do futebol. Inclusive, o Centro de Treinamentos santista leva a alcunha do Rei do Futebol, que no Brasil atuou apenas pelo Santos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vereador de Vitória Baiano do Salão
Partido vai abrir processo para expulsar vereador de Vitória condenado por estupro
Imagem de destaque
Yoga no inverno: 4 benefícios da prática contra dores articulares no frio
Agência do Sicoob em Vila Velha
Sicoob anuncia novas oportunidades de emprego e estágio no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados