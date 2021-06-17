Rossi vibra com triunfo em cima do Ceará

Crédito: (Crédito: Rafael Machaddo/EC Bahia

O Bahia venceu mais uma no Brasileirão. Agora, a vítima da vez foi o Ceará na Arena Castelão, placar que aumentou ainda mais a pressão no rival e recuperou o Tricolor no torneio.

Após a partida, o atacante Rossi não escondeu a felicidade por vencer o Alvinegro, muito devido a rivalidade criada entre os clubes nos últimos tempos.

‘Foi uma derrota que a gente não conseguiu criar contra o Inter. Hoje, fora de casa, contra o nosso rival do Nordeste, conseguimos vencer mais uma vez. Humildade de reconhecer que a gente não jogou bem no último jogo. Estratégia do nosso treinador foi perfeita’, disparou.