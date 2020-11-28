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futebol

Rony valoriza bom momento no Palmeiras e lamenta saída de Ramires: ‘Vamos sentir falta’

Atacante anotou o sexto gol na temporada e ajudou o Verdão a entrar no G4 do Brasileirão
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Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 20:22

LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2020 às 20:22
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Em bom momento vivido pelo Palmeiras, o atacante Rony marcou dois gols na partida deste sábado (28) no Allianz Parque, na vitória diante do Atlhetico-PR. Contratado pelo Verdão no começo da temporada, o jogador fez valer a “lei do ex” e destacou o triunfo do Alviverde, que entrou no G4 do Brasileirão. Além dos dois gols anotados, o camisa 11 chegou à marca de seis gols em 34 partidas disputadas.
Rony também lamentou a saída do volante Ramires, que rescindiu o contrato com o Palmeiras por comum acordo na noite da última sexta-feira (27). O jogador declarou que o elenco vai sentir a falta do companheiro e fez questão de exaltar a amizade:
– Aproveitar esse momento também para agradecer o Ramires, que nos ajudou muito, mas infelizmente futebol é assim mesmo. Quero mandar um grande abraço para ele e falar que nosso elenco vai sentir falta dele – lamentou o atacante.
Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Santos, fora de casa, na Vila Belmiro, no domingo (6). O técnico Abel Ferreira já tem desfalques certos para o duelo. Os volantes Danilo e Gabriel Menino levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Além deles, o zagueiro Renan e o lateral Marcos Rocha testaram positivo para COVID-19 antes do jogo deste sábado e também não enfrentarão o rival. O Palmeiras está na quarta colocação, com 37 pontos – cinco pontos atrás do líder Atlético-MG.

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