Rony valoriza bom momento no Palmeiras e lamenta saída de Ramires: ‘Vamos sentir falta’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em bom momento vivido pelo Palmeiras, o atacante Rony marcou dois gols na partida deste sábado (28) no Allianz Parque, na vitória diante do Atlhetico-PR. Contratado pelo Verdão no começo da temporada, o jogador fez valer a “lei do ex” e destacou o triunfo do Alviverde, que entrou no G4 do Brasileirão. Além dos dois gols anotados, o camisa 11 chegou à marca de seis gols em 34 partidas disputadas.

Rony também lamentou a saída do volante Ramires, que rescindiu o contrato com o Palmeiras por comum acordo na noite da última sexta-feira (27). O jogador declarou que o elenco vai sentir a falta do companheiro e fez questão de exaltar a amizade:

– Aproveitar esse momento também para agradecer o Ramires, que nos ajudou muito, mas infelizmente futebol é assim mesmo. Quero mandar um grande abraço para ele e falar que nosso elenco vai sentir falta dele – lamentou o atacante.